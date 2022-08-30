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Kılıçdaroğlu köstebeği kendisi itiraf etti

“Bay Kemal’in Köstebeği Kim” manşetimizi laf kalabalığına getirip geçiştirmek istese de Kılıçdaroğlu’nun köstebek kullandığına dair itirafları, kayıtlarda duruyor. “Bizdeki seçmen bilgileri YSK'da bile yok” ifadesi ona ait. 28 Ocak tarihli “Bize her yerden yağmur gibi (dosya) yağıyor” sözü Halk TV arşivinde mevcut.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu köstebeği kendisi itiraf etti
Kemal Kılıçdaroğlu

Yeni Şafak, hükümetin her adımını önceden haber alıp gündeme getiren Kılıçdaroğlu’nun oyununu “Bay Kemal’in köstebeği kim” manşetiyle deşifre etti. Haber karşısında panikleyen Kılıçdaroğlu, aynı gün hem sosyal medya hesabından, hem de katıldığı bir televizyon kanalında Yeni Şafak’ı hedef aldı. Delilleri ile ortaya konulan haberi ise cevap vermek yerine geçiştirdi.

DOSYA YAĞIYOR

Ancak Kılıçdaroğlu 28 Ocak’ta Halk TV’de katıldığı programda köstebeği olduğunu itiraf etmişti. Bazı iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Direnen bürokratlar var. Her bakanlıkta var, her kurumda var. Her yerden yağmur gibi (dosya) yağıyor. Onları tasnif ediyoruz şimdi, ayırıyoruz” demişti. Kılıçdaroğlu’nun diğer itirafı da seçmen listeleri konusuydu. 12 Ağustos’ta bir gazeteye açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK’nın elinde bile yok” ifadelerini kullanmış, bu sözler “Kılıçdaroğlu YSK’nın elinde olmayan bilgileri nereden aldı?” tepkilerine neden olmuştu.

BİLGİ GELİYOR

CHP’ye yakın gazeteciler de Kılıçdaroğlu’nun hükümetin atacağı adımları önceden haber aldığını iddia etmişti. Halk TV’de program yapan Özlem Gürses, 30 Temmuz’da kendi YouTube programında şu ifadeleri kullanmıştı: “Bürokrasiden CHP’ye ve 6’lı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar, kesenin ağzı açıldı. Birtakım kesimlere iyileştirici tedbirler alınmaya çalışılıyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önce öğreniyor.”

Her çalışma CHP’ye gidiyor

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi dünkü köşe yazısında, CHP’nin köstebekleriyle ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı:

  • Bir süre önce güvendiğim bir kaynaktan bilgi gelmişti. AK Parti döneminde önemli görevlere gelen birisinin Kılıçdaroğlu ile yakınlığını vurgulayıp, “Seçimden sonra kurulacak hükümette (...) bakanlığını üstleneceğim. Bürokrasi bunu bildiği için bakanlığa giden her listenin bir sureti bana geliyor. Bakanlıkta yapılan her çalışmanın bilgisi bana ulaştırılıyor. Ben de bunu Genel Merkez’e iletiyorum” diye konuşuyor. Bunu nerede konuşuyor? CHP’nin iktidar olacağına inanan ve bu uğurda çalışan bir grup meslektaşı ile yaptığı konuşma sırasında.

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