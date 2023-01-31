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Kılıçdaroğlu rektörü hapisle tehdit etti: 'Biz gelince evine gidemeyecek'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu kez Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Naci İnci’yi tehdit etti: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek.

03:45 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Tehdit dilini alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi hedef aldı.

Tehdit dilini alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi hedef aldı.

Tehdit dilini alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu, “Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de ‘kayyum’ düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı!” ifadelerini kullandı. Eski yönetimin, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne sembolik bir kirayla tahsis ettiği tesis, alkollü partilerin yapıldığı mekana dönüşmüştü. Üniversite geçtiğimiz günlerde işletmenin sözleşmesini uzatmamıştı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Boğaziçi Üniversitesi
#Prof. Dr. Mehmet Naci İnci
#Kayyum
2 saat önce
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Kılıçdaroğlu rektörü hapisle tehdit etti: 'Biz gelince evine gidemeyecek'
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