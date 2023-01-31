Kılıçdaroğlu rektörü hapisle tehdit etti: 'Biz gelince evine gidemeyecek'

Tehdit dilini alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’yi hedef aldı. Kılıçdaroğlu, “Binalarına kayyumun çöktüğü Boğaziçi Üniversitesi mezunlarına sesleniyorum: Rektör görünümlü kayyumu birkaç ay sonra Boğaziçililer ile birlikte tahliye edeceğiz. Ve öyle evine falan da gitmeyecek, suçları ile yüzleşecek. Türkiye’de ‘kayyum’ düzenine son vereceğiz. Çok az kaldı!” ifadelerini kullandı. Eski yönetimin, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne sembolik bir kirayla tahsis ettiği tesis, alkollü partilerin yapıldığı mekana dönüşmüştü. Üniversite geçtiğimiz günlerde işletmenin sözleşmesini uzatmamıştı.