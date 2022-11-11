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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun Avrupa ziyaretleri meyvesini veriyor: AB fonuyla LGBT propangandası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce yaptığı açıklamada iktidar olmaları durumunda 'cinsel yönelim' kanunu çıkaracağını duyurmuştu. CHP'nin Kadına Şiddet Sorunu için Çözüm Raporu'nda belediyelerde cinsiyet eşitliği kurullarının oluşturulması istendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun Avrupa ziyaretleri meyvesini veriyor: AB fonuyla LGBT propangandası
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'nin Kadına Şiddet Sorunu için Çözüm Raporu’nda belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliği kurullarının oluşturulması istendi. CHP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Masası’nda yer alan Doç. Dr. Emel Memiş'in aynı zamanda Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)'nin yönetim kurulu üyesi olduğu bildirildi. CEİD'in eşitlik birimleri ile ilgili raporunda ise siyasi partilerin politika olarak bu kurulları benimsemesi gerektiği ifade edildi.

LGBT TALEPLERİ İÇİN DEVLETİ SEFERBERLİĞE ÇAĞIRDILAR

CHP Parti Okulu kapsamında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Masası toplantılarının ardından Kadına Şiddet Sorunu için Çözüm Raporu hazırlandı. Raporda LGBT'lilere ilişkin talepler dile getirildi. CHP, devletin bu konuda “Barolar, demokratik kitle örgütleri ve kadın örgütleri ile işbirliği içinde koordineli çalışmalar” yürütmesini istedi. Raporda ayrıca, “Belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliği kurulları oluşturulmalı. Yerel hizmet planlarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önleyici düzenlemeler yapılmalıdır. Mahallelerde biyolojik ve toplumsal cinsiyet, aile içi şiddet (fiziksel, ekonomik, psikolojik vb) hakkında farkındalık eğitimleri verilmeli.” ifadelerine yer verildi.

TAKİPÇİ 'CEİD'

CHP’nin raporu hazırlayan Toplumsal Cinsiyet Masası ekibinde en başta Doç. Dr. Emel Memiş’in adı geçiyor. Emel Memiş'in yönetim kurulu üyesi olduğu CEİD ise belediyelerde Eşitlik Birimi kurulmasını destekliyor bizzat bunun için faaliyet yürütüyor. Mevcut birimlerin yürüttüğü faaliyetleri izliyor, faaliyetlerin artırılması için çaba gösteriyor. Bazı belediyelerin kadın çalışmaları müdürlüklerinde kurulan bu birimler, toplumsal cinsiyet eşitliği teması ile hareket ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği temasında en başta LGBTİ+ faaliyetleri geliyor. CEİD'in 2021’de hazırladığı “Belediye Eşitlik Birimleri Mevcut Durum Analizi” raporunda bu birimlerin kadınlarla ve kadın örgütleriyle, LGBTİ+ örgütleriyle, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle organik bağlar kurması isteniyor.

CEİD de işte bu “organik bağları” izliyor. CEİD raporunda, Beşiktaş, Beylikdüzü, Kadıköy, Şişli, İzmir Büyükşehir, Buca, Konak, Çiğli, Karabağlar, Karşıyaka, Menemen, Çankaya, Eskişehir Büyükşehir, Muratpaşa, Nilüfer, Odunpazarı, Gaziantep Büyükşehir, Kars, Ortahisar, Trabzon Büyükşehir, Seyhan Belediyesi’nde eşitlik birimlerini izleme faaliyetlerine ilişkin veriler paylaşıldı.

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