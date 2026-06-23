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Kırıkkale’deki patlamaya ilişkin Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama: Soruşturma titizlikle sürdürülüyor

Kırıkkale’deki patlamaya ilişkin Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama: Soruşturma titizlikle sürdürülüyor

20:3723/06/2026, Salı
IHA
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İmha sahasında patlama sonrası inceleme başlatıldı.
İmha sahasında patlama sonrası inceleme başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamaya ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü açıkladı. Gürlek, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dilerken yaralılara acil şifa dileğinde bulundu. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki mühimmat imha sahasında meydana gelen patlamaya ilişkin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, acılı aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

"Soruşturma titizlikle sürdürülüyor"

Gürlek, patlamada yaralanan ve tedavileri devam eden vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.



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