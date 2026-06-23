Kırıkkale’deki patlamaya ilişkin Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklama: Soruşturma titizlikle sürdürülüyor

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yahşihan ilçesinde mühimmat imha sahasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, acılı aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Gürlek, patlamada yaralanan ve tedavileri devam eden vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.