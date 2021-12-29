Gündem Kırmızı kod uyarısı verilen Antalyanın 3 ilçesinde eğitime ara verildi
EĞİTİM

Kırmızı kod uyarısı verilen Antalya'nın 3 ilçesinde eğitime ara verildi

Meteoroloji tarafından yarın için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

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Haber Merkezi DHA
Kırmız kod uyarısı verilen Antalyanın 3 ilçesinde eğitime ara verildi! Antalyada okullar tatil mi?
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Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü bir gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi.

Finike Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi.

'Kırmızı kod' uyarısı verilen üçüncü ilçe Kemer'de de yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Antalya Valiliğinin sitesinden de paylaşılan uyarılarda, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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