Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 11 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, çeşitli suçlardan uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan 9 suçlunun ve ulusal seviyede aranan 1 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye teslim edildiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi. Bakanı Yerlikaya, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.T., S.K., Ş.S., Ö.Y., H.A.E., E.G., A.G., Ü.K., M.U. ile ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıslar Almanya, Rusya, Belçika, Gürcistan ve Bulgaristan’da yakalanarak iadeleri Türkiye’ye sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle; "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan "Demirözler" organize suç örgütü üyesi S.T. isimli şahıs Rusya’da "Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.K. isimli şahıs Almanya’da, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs Almanya’da, "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.Y. isimli şahıs Almanya’da, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Şartlı Tahliyenin Geri Alınması" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.A.E. isimli şahıs Gürcistan’da, "Yağma, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.G. isimli şahıs Gürcistan’da, "Silahlı Yağma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.G. isimli şahıs Belçika’da, "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma, Kasten Öldürme ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ü.K. isimli şahıs Bulgaristan’da, "Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.U. isimli şahıs Rusya’da, "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan Ulusal seviyede aranan H.Y. isimli şahıs Gürcistan’da yakalandı ve ülkemize geri getirildi" dedi.





Bakan Yerlikaya, aranan şahısların Türkiye’ye iade süreçlerine emeği geçenleri tebrik ederek, "Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.







