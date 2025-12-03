Kırşehir'de 74 engelli vatandaş gönüllü öğretmenlerle KPSS'ye hazırlanıyor

Gönüllü öğretmenlerden adaylara KPSS hazırlık desteği
Kırşehir'de 74 engelli birey, devlet imkanlarıyla sunulan ücretsiz E-KPSS hazırlık kurslarına katılarak memur olma hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.
Yunus Emre Ortaokulu'nda gönüllü öğretmenler tarafından verilen eğitimler yoğun ilgi görüyor. Hazırlık sürecinin tamamı devlet tarafından karşılanırken, kursiyerlerin motivasyonu ise oldukça yüksek. Kursiyer velilerinden Zeynep Açıkbaş, kızının memur olmasını istediğini belirterek,
"Kızım kursa katılıyor. Devletimize teşekkür ederim, engellilere böyle bir imkan sunduğu için"
dedi.
Hazırlık kursları memur olma hayaline giden yolda önemli bir destek sunuyor
Kursiyerlerden Fatma Perihan, E-KPSS'ye hazırlanarak memur olmayı hedeflediğini ifade ederken, bir diğer kursiyer Nalan Açıkbaş ise,
"Kendimi daha çok derslere veriyorum. Kurslar bana özgüven katıyor"
şeklinde konuştu.
Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de E-KPSS kurs alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.
