Kış bastırmadan barınma sorunu çözülmeli

Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj, Gazze’yi dirençli bir kent modeliyle yeniden inşa edeceklerini açıkladı. Sarraj, Türkiye’nin yeni süreçteki öneminin ‘hayati’ olduğunu vurguladı. Sarraj, kış ayları başlamadan çadırdan ziyade mobil konutlara ihtiyacın olduğunu, Türkiye’nin bu konuda öncülük etmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

ÇİMENTO GİRİŞİ AÇILMALI

İnsani yardım geçişlerinin yetersiz olduğunu belirten Al Sarraj, Türkiye’nin rolüne özel bir vurgu yaptı. Sarraj, “İnsani yardım girişimleri çok yavaş ilerliyor. Kış kapıdayken çimento, mobil konut ve ağır iş makineleri gelmezse şehir nefes alamaz. En büyük beklentimiz, kış öncesi mobil konutların gönderilmesi ve belediyelere onarım için çimento girişinin açılmasıdır. Türkiye’nin devreye girmesi hayati önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifadelerinde olduğu gibi öncü bir rol üstlendiğinde süreç hızlanacaktır. Türkiye öncülük ederse sürecin akışı değişir” ifadelerini kullandı.

İLK HEDEF ŞEHİR İÇİ ULAŞIM

Gazze Belediyesinin en acil önceliğinin şehir içi ulaşımın yeniden sağlanması olduğunu ifade eden Al Sarraj, “Ambulansların, belediye araçlarının, sivil savunma ekiplerinin geçebilmesi için yolların temizlenmesi gerekiyor. Ancak elimizde ne ağır iş makinesi ne de yeterli akaryakıt kaldı” dedi.

KIŞTAN ÖNCE MOBİL KONUT

Al Sarraj, alt yapı onarımının yanında geçici barınma alanlarının kurulmasının hayati önem taşıdığını ifade ederek, “Kış ayları başlamadan önce çadırdan öte, yaşanabilir mobil konutlara ihtiyaç var. Aksi halde salgın hastalık riski çok yüksek” uyarısında bulundu. Belediyeler, su arıtma tesisleri, jeneratörler ve kanalizasyon sistemleri için çimento, boru, batarya, güneş paneli ve yakıt talebini öncelikli kalemler olarak belirledi. Gazze Belediye Başkanı, yaşanan ağır yıkıma rağmen toplumsal dayanışmanın güçlendiğini belirterek şöyle konuştu: “Mahalle komiteleri, gönüllü girişimler ve halk dayanışması bu süreçte hayatta kalmamızı sağladı. Gazze’yi modern, planlı, çevreci ve dirençli bir kent modeliyle yeniden inşa edeceğiz.”







