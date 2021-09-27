Kızıltepe Bilim ve Sanat Merkezi’nde atölyelerin açılışı yapıldı

Programda; kütüphane ve yeni atölyelerin açılışı yapılarak, bilgiler verildi. Kütüphane ve yeni atölyelerin öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Çam, öğrencilerin burayı en iyi şekilde kullanabileceğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı’nın finansmanı ile kurulan kütüphane ve yeni atölyeler öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Ardından Kızıltepe Kaymakamlığı’nın destekleri ile tadilatı yapılan kurumda bu yıl kuruma katılan öğrencilerin tamamladıkları uyum programının belgeleri de dağıtıldı. Öğrenciler belgelerini katılımcılardan aldı. Daha sonra hep birlikte pasta kesilerek, fotoğraf çekinildi.