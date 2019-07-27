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VAN

Van'da kızları dağa kaçırmaya çalışan teröristler yakalandı

Kızları dağa kaçıran teröristler drone'lu takip ile yakalandı

Van'da, terör örgütü PKK'ya katılmak için yola çıkan 4 kişi ile bu kişileri kırsala götüren 2 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından hava destekli operasyonla yakalandı. Operasyon anı ise drone kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Kızları kaçırmaya çalışan terörist operasyonla yakalandı.
DHA
Kızları kaçırmaya çalışan terörist operasyonla yakalandı.
Kızları kaçırmaya çalışan terörist operasyonla yakalandı.
DHA
Kızları kaçırmaya çalışan terörist operasyonla yakalandı.
Kızları kaçırmaya çalışan terörist operasyonla yakalandı.
DHA
Kızları kaçırmaya çalışan terörist operasyonla yakalandı.
Kızları kaçırmaya çalışan terörist operasyonla yakalandı.
DHA
Kızları kaçırmaya çalışan terörist operasyonla yakalandı.
Kızları kaçırmaya çalışan terörist operasyonla yakalandı.
DHA
Kızları kaçırmaya çalışan terörist operasyonla yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla, 4 kişinin, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması tarafından kırsal alana götürüleceği bilgisine ulaşıldı.

DRONE İLE ADIM ADIM TAKİP EDİLDİLER

Harekete geçen ekipler, bu kişiler ile onları kırsala götürecek 2 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. 6 kişi, drone'lardan da faydalanılarak adım adım takip edildi.
23 Temmuz günü, şüphelilerin kırsala gitmek için yola çıktıkları belirlenince, düğmeye basıldı. Terörle Mücadele, İstihbarat ve Havacılık Şube müdürlükleri ekiplerinin katıldığı hava destekli operasyonla 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda ise kırsal alana götürülmek üzere hazırlanmış gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

PKK için dağa eleman götüren teröristlere film gibi operasyon
OYNAT 01:07
PKK için dağa eleman götüren teröristlere film gibi operasyon
Van'da, terör örgütü PKK'ya katılmak için yola çıkan 4 kişi ile bu kişileri kırsala götüren 2 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından hava destekli operasyonla yakalandı. Operasyon anı ise drone kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


Kızları dağa kaçıran teröristler yakalandı

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