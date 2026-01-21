'Kızları' Münih’teki fuara götürmüşler

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Tuanna Saliha İyigör, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifade verdi. İmamoğlu’nun A takımında yer alan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in 2022-2023 yılları arasında sevgilisi olduğunu belirten İyigör, Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu ve Rabia Karaca’yla birlikte pek çok tatile gittiklerini söyledi. Rabia Karaca’nın da bahsettiği Münih tatilinin İBB iştiraki İSTAÇ’ın katıldığı çevre fuarı olduğu belirlendi.

Murat Gülibrahimoğlu

İBB STANDINDA ÇEKİM

İyigör ve Karaca’nın telefonundaki 48 bin fotoğrafta yapılan inceleme, İBB kaynaklarının nasıl çarçur edildiğini gözler önüne serdi. İyigör’ün telefonunda Mayıs 2022 tarihli bir klasörde, fuar alanında çekilmiş görüntüler tespit edildi. Bu klasörde, İSTAÇ’ın fuarda açtığı standa ait fotoğrafların yanı sıra İyigör ve Karaca’nın alışveriş ve yemek sırasında çekilen kareleri de yer aldı. Aynı galeride, geziye katılan diğer kadınlarla birlikte çekilmiş hatıra fotoğraflarının bulunduğu da görüldü.

İSTEDİĞİN ALIŞVERİŞİ YAP

Keleş ile Gülibrahimoğlu aracılığıyla tanışan İyigör, Keleş’le birlikte Almanya, Kapadokya ve Ankara’ya tatile gittiklerini anlattı. Münih tatilinin sponsorunun Gülibrahimoğlu olduğunu belirten İyigör, “Bu tatilde Murat bana cebinden bir miktar para vererek ‘Al, istediğin alışverişi yap’ dedi. Alışveriş harcamalarımı Murat’tan aldığım bu parayla karşıladım” ifadelerini kullandı. Söz konusu tatilde Keleş’in de bulunduğunu söyleyen İyigör, “Murat bana ödemeyi villasından yaptı” dedi.

ÖDEMELERİ FAZLA FAZLA YAPARDI

Gülibra-himoğlu’nun Gümüşsuyu’ndaki konaklarında Fatih Keleş ile birçok kez birlikte olduğunu ifade eden İyigör, bu villada defalarca parti düzenlendiğini söyledi. İyigör, “Gülibrahimoğlu, parti sonlarında herkese ödemesini fazlasıyla yapardı” dedi. Söz konusu partiye katılan kızlarda ve adamlarda uyuşturucu madde olduğunu ifade eden İyigör, “Ben bu ortamların iğrenç bir eğlence anlayışı olduğunu sonradan anladığımda bir daha davetlerini kabul etmedim. Murat partilerde çok fazla kişi ile

birlikte oluyordu. Uyuşturucuyu da birlikte içiyorlardı” şeklinde konuştu.



