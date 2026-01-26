Kocaeli'de provokatif paylaşım yapan hemşire gözaltına alındı

“Bakanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan ve sanal medya hesaplarında Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlisi Etik Davranış İlkelerine aykırı paylaşımlar nedeniyle personel ile ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup konu yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur”