Kompresörle eziyet edilen Muhammed'in ölümü ile ilgili soruşturma derinleşiyor: 3 hastane çalışanı açığa alındı

"Biricik oğlumuz Muhammed, staj için gönderildiği atölyede elleri kolları tutulup kompresörle basınçlı hava verilmek suretiyle iç organları infilak ettirilerek öldürülmüştür. Fail, 'şaka yaptık' diyerek adli makamları yanıltmaya çalışmış, ardından ise firar girişiminde bulunmuştur. Delilleri yok etmeye çalışanlar ve bu cinayete doğrudan ya da dolaylı olarak karıştığı tespit edilen kim varsa hak ettiği cezayı alacaktır"