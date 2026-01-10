Yeni Şafak
Konser vurgunu davası ertelendi

Oğuzhan Ürüşan
10/01/2026, Saturday
G: 10/01/2026, Saturday
Mansur Yavaş.
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki (ABB) 154 milyon liralık konser vurgunu davası ertelendi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 5'i tutuklu, 14 sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada Festiva ve Enfest Organizasyon şirketleri sahibi tutuklu sanık Selahattin Çelikkaya savunma yaptı. Çelikkaya, alanında uzman bilirkişilerce yeni rapor hazırlanmasını talep ederek, suçsuz olduğunu ve tahliyesini istediğini söyledi. Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden, tanıkların dinlenmesini ve sanıkların mevcut halinin devamını talep etti.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Sanık avukatları da bilirkişi raporunun hatalı olduğunu, raporda bulunan maliyetlerin yanlış hesaplandığını savunarak, yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti. Tutuklu sanıkların avukatları bu aşamada tutukluluğun ağır bir ceza olduğunu belirterek müvekkillerinin tahliyesini istedi. Ara kararını veren mahkeme, tutuklu sanıklar Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya, Haluk Erdemir ve Hüseyin Zehir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Duruşma 31 Mart'a ertelendi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin tahliye kararına itiraz etti. Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, dosya kapsamında tanıkların henüz dinlenmediği, kamu zararının miktarına ilişkin tespitlerin bulunduğu ve dosyadaki eksiklikler giderilmeden tahliye kararı verildiği ifade edildi. Savcılık, tutuklu sanıklar yönünden verilen tahliye kararlarının kaldırılması talep etti.

154 MİLYONLUK ZARAR VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ABB’nin 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği 32 konser hizmet alımında yüklenici firmalara piyasa değerinin üzerinde ödeme yapıldığı ve bu suretle toplam 154 milyon 453 bin 221 lira tutarında haksız menfaat sağlandığı kaydedilmişti. İddianamede, 14 sanık hakkında 31 yıl 6 aydan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.



#ABB
#Mansur Yavaş
#Konser soruşturması
