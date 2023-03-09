Konteyner kentte yeni hayat: 25 futbol sahası büyüklüğünde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD ve TOKİ’nin koordinatörlüğünde, çadır ve konteynerlerden oluşan geçici barınma alanlarının kurulumu sürüyor. Büyük hasar alan Malatya’da depremzedeler için yapılan konteyner kent hizmete girdi. İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda kurulan konteyner kentte çalışmalar tamamlandı. 25 futbol sahası büyüklüğündeki alanda, 2 bin 100 konteynerde 10 bin 500 depremzede barınacak. Elektrik ve su hattının döşendiği alana mevsim koşullarına uygun ve yalıtımlı konteynerler yerleştirildi. Elektrikli ısıtıcı, ocak, termosifonlu sıcak su, mutfak ve banyonun yer aldığı konteynerlerde çalışmaların tamamlanmasıyla depremzedelerin taşınma süreci başladı.

Depremde Malatya’daki evi hasar gören Ayhan Kalkan da eşi ve 3 çocuğuyla konteyner kentte yaşamaya başladı. 2 dairesi ve iş yerinin yıkıldığını anlatan Kalkan, “Konteynerler çok güzel, buraya geldik rahatız. Yataklarımız, oturma yerlerimiz, buzdolabımız, ocağımız kurulu. Bütün ihtiyaçlarımız da karşılanıyor” diye konuştu. Kalkan şunları söyledi: “Ayrıca çocuklarımızın da ihtiyaçları karşılanıyor, memnunuz. Bir ev gibi olmuyor ama çok rahatız. Burada olduğum için kendimi şanslı görüyorum. Kenti terk etmeyi düşünmüyoruz. Şu an sadece bekliyoruz. Çok zor depremi yaşamak. Tabii Malatya’da bizi bağlayan şeyler var. Şu an kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz.”