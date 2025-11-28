Kontrolsüz besleme çevre ve halk sağlığını bozuyor

İstanbul ve Ankara valilikleri, yayınladıkları genelgeyle belediyelere sokak hayvanlarının kontrolsüz şekilde beslenmesinin engellenmesi konusunda talimat verdi. Yetkililer, yasaklanan durumun hayvan beslemek değil; yemek artıkları gibi çeşitli yiyeceklerin gelişigüzel sokaklara dökülmesi olduğunu belirtiyor.

FOTOĞRAF ÇEKİP BİLDİRMEK MÜMKÜN

Avukat Devrim Koçak, kararın yeni bir düzenleme olmadığını, mevcut kanunların valilikler tarafından hatırlatıldığını belirterek Türkiye’de ilk uygulamanın Çanakkale’de

başladığını söyledi. Koçak, Ankara ve İstanbul’da alınan kararların mevzuattaki yükümlülüklerle uyumlu olduğunu vurguladı. Koçak’a göre süreç şöyle işleyecek: Belediyeler sokakta başıboş hayvan bulunduramaz; köpekler geri salınmaz, kediler ise yalnızca belediyenin belirlediği kontrollü alanlara bırakılabilir. Vatandaşlar kontrolsüz besleme ya da çevreye yiyecek bırakılması gibi durumlara tanık olduğunda fotoğraf çekerek belediyeye iletecek, zabıta tutanak tutacak ve gerekirse kaymakamlığa bildirim yapılacak.

DAHA SIK DENETLENECEK

İstanbul Valiliğinin genelgeyi ilk kez savcılıklara göndermesi ise dikkat çekti. Koçak, bu adım sayesinde belediyelerin görev ihmali şüphesiyle daha sık denetlenebileceğini, geçmişte sonuçsuz kalan başvuruların artık gündeme alınabileceğini söyledi. Kamuoyunda “besleme yasağı” olarak aktarılan tartışmanın aslında çevre ve halk sağlığını ilgilendirdiğini belirten Koçak,

sorunun hayvan beslemek değil, gelişigüzel mama ve yemek artığı bırakılması olduğunu aktardı. Bu durumun yalnızca kedi ve köpekleri değil, fare, martı, karga ve yılan gibi türleri de çektiğini, dolayısıyla halk sağlığını tehdit ettiğini ifade etti. Koçak, "Çanakkale, Afyon, Batman, Isparta ve Siirt gibi illerde valilerin mevzuatı hızla uygulayıp sorunu çözdüğünü vurguladı.

Sözde hayvan dernekleri ayaklandı

Ankara ve İstanbul’daki uygulamaya hayvan dernekleri ve mama lobisi tepki gösterdi. Valilik önlerinde toplanma çağrıları yapan gruplar, sokak beslemelerine devam edeceklerini duyurdu. “Serenin Melekleri” Derneği Başkanı Seren Serengil de eylemlere katılarak sosyal medya hesabından mama ve etle toplu besleme görüntüleri paylaştı ve genelgeyi eleştirdi.







