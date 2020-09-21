Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Haticenin katili 8 yıl sonra yakalandı Tırnakları ve ipteki doku örnekleri uyuştu
3. SAYFA

Konya haberleri: Hatice Çiftçi'nin katili 8 yıl sonra yakalandı

Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı: Tırnakları ve ipteki doku örnekleri uyuştu

Konya'nın Akşehir ilçesinde 8 yıl önce etüt merkezinden evine gitmek için çıktıktan sonra kaybolan, 4 gün sonra da meyve bahçesinde iple boğularak öldürülmüş cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Hatice Çiftçi'nin katili Veli K, yakalanıp, tutuklandı. İzmir'de bir olaya karışınca gözaltına alınan Veli K.'den alınan örneklerle, Çiftçi'nin tırnakları ve ipteki doku örneklerinin uyuştuğunun belirlendiği bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Hatice Çiftçi, iple boğularak öldürülmüştü.
Hatice Çiftçi, iple boğularak öldürülmüştü.

Akşehir'de oturan Yıldırım Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Hatice Çiftçi, 21 Aralık 2012 tarihinde kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Pide ustası 2 çocuk babası Kayhan ve eşi Pakize Çiftçi, kızlarının akşam eve dönmemesi üzerine polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Polis, yaptığı araştırmada Çiftçi'nin yolda yürürken kaçırıldığı bilgisine ulaştı.

DHA

Cenazeye katılan katil 10 yıl sonra yakalandı
GÜNDEM
Cenazeye katılan katil 10 yıl sonra yakalandı

En son tek başına mobese kayıtlarında görülen Hatice Çiftçi'nin, 4 gün sonra, kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki meyve bahçesinde cesedi bulundu. İple boğularak öldürüldüğü saptanan Çiftçi’nin cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

600 kişinin kan örneği alındı

Cinayetin aydınlanması için Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri küçük kızın tırnakları ve ipteki doku örnekleriyle karşılaştırmak amacıyla DNA testi için ailesi dahil yaklaşık 600 kişiden kan örneği alıp, bunların ifadelerine başvurdu. Ancak DNA testlerinden bir sonuca ulaşılamadı.

Yatağında vahşice öldürülen kadının katili 18 yıl sonra KKTC'de işlediği suçla yakayı ele verdi
GÜNDEM
Yatağında vahşice öldürülen kadının katili 18 yıl sonra KKTC'de işlediği suçla yakayı ele verdi

DHA

  • Hatice'nin cep telefonundaki görüşmeler tek tek incelendi. Yine sosyal paylaşım sitelerinde görüştüğü kişilerin incelenmesi içinde Facebook ve Hotmail'in Amerika'daki merkezinden mesaj ve e-mail yazışmaları getirtilerek incelemeye alındı. Ancak bundan da bir sonuca varılamadı.

Doku örnekleri uyuşunca yakalandı

İzmir'de cumartesi günü bir olaya karışınca gözaltına alınan 38 yaşındaki Veli K.'den alınan örnekler, 8 yıl önce öldürülen Hatice Çiftçi'nin tırnaklarından ve boğulduğu ipten alınan doku örnekleriyle uyuştu. Ekipler soruşturmayı bu yöne kaydırdı.

Veli K. yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece Hatice Çiftçi'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone Ol Google News
Yeni dünya düzeninin kurucusu

Yeni dünya düzeninin kurucusu

​Çin, geleceğin 'emperyal gücü' olma yolunda hızla ilerliyor.
Satan ev alıyor!

Satan ev alıyor!

​Fiyatlar ikiye katlanınca harekete geçtiler.
Sözcü Kalın, Serracın istifa kararını değerlendirdi: Libya ile anlaşmalar etkilenmez

Yerli otoya<br>sürpriz isim

Yerli otoya
sürpriz isim

​Honda'dan transfer edildi: Üretiminden sorumlu olacak.

Burak Yılmaz ofsayt istatistiğiyle maça damga vurdu.

Korkutan<br>ikinci deprem

Korkutan
ikinci deprem

Sabah saatlerinde bir deprem daha meydan geldi.
Düzce'de yürek yakan olay

Düzce'de yürek yakan olay

​5 aylık hamile kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.