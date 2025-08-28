Konya'da baba ve oğlunu öldüren saldırgan ile 5 yakını adliyeye sevk edildi

Olay, pazartesi günü saat 08.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile yanındaki oğlu Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Mehmet Koçyiğit’in hayatını kaybettiği belirledi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Baba-oğul, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Niğde’ye götürülerek toprağa verildi.





Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, ilk olarak saldırıyı gerçekleştiren Hıdır A.’ın yakınları G.A., O.A., C.A., M.A. ve M.A.’yı gözaltına aldı. Salı günü ise Hıdır A. Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi'nde saklandığı mısır tarlasında yakalandı.





6 kişi adliyeye sevk edildi





Hıdır A., ifadesinde saldırıyı aralarındaki husumet nedeniyle gerçekleştirdiğini anlattı. 2021 yılında Mehmet Koçyiğit ve ailesiyle, aralarında hurda alım-satım meselesi yüzünden kavga ettiklerini belirten Hıdır A., yine aynı yıl içerisinde husumet nedeniyle Koçyiğit’in kayınpederi Hüseyin Koçyiğit ve kayınbiraderi Murat Koçyiğit'in, kendi oğlu Cuma A.’yı bıçakla yaraladıklarını, oğlunun kaçarken de arabayla Murat Koçyiğit'e çarpıp yaraladığını ardından aynı hastanede karşılaştıklarını, orada da silahlı çatışmaya girdiklerini, iki tarafın da birbirini yaraladıklarını, bu nedenle davalık olduklarını anlattı. Gözaltına alınan Hıdır A. ve beraberindeki 1’i kadın 5 akrabası, emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.











