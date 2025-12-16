Konya'da dehşet: Kiracısı dükkan sahibini göğsünden bıçakladı

Olay, 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Serdirler Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi E.A. alacağı olan M.B.’nin iş yerine gitti.





Burada ikili arasında çıkan kavgada kiracı M.B. yanında bulunan bıçakla dükkan sahibi E.A.’yı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.A. Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli kiracı ise Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.





Olayla ilgili tahkikat sürüyor.







