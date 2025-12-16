Yeni Şafak
Konya'da dehşet: Kiracısı dükkan sahibini göğsünden bıçakladı

16:3816/12/2025, Salı
IHA
Kiracısı dükkan sahibini göğsünden bıçakladı
Konya’da kiracı ile dükkan sahibi arasında çıkan kavgada dükkan sahibi göğsünden yaralandı. Şüpheli kiracı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Serdirler Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi E.A. alacağı olan M.B.’nin iş yerine gitti.


Burada ikili arasında çıkan kavgada kiracı M.B. yanında bulunan bıçakla dükkan sahibi E.A.’yı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.A. Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli kiracı ise Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.



#Konya
#kiracı
#yaralama
