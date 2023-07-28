Köşeye sıkışan Kandil elebaşı Murat Karayılan teröristleri ihbar edenleri hedef gösterdi

TSK ve MİT'in operasyonları sebebiyle köşeye sıkışan Kandil elebaşı Murat Karayılan terörü desteklemeyen Kürt halkını hedef aldı.
Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Mehmetçik, eli kanlı teröristleri tek tek avlarken terör yuvaları da yerle bir ediliyor.
Terörle mücadelede büyük başarı
Milli Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, , Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bir haftada 44 teröristin etkisiz hale getirildiği, söz konusu bölgede yılbaşından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 892'ye yükseldiği bildirildi. 2015'ten bugüne kadar paketlenen terörist sayısı ise 38 bin 235'e ulaştı.
Köşeye sıkışan PKK elebaşı Kürt halkına seslendi
Terörle mücadele başarılı bir şekilde devam ederken PKK elebaşı Murat Karayılan, örgütün yaşadığı hezimet üzerine kendilerini desteklemeyen Kürt halkına mesaj gönderdi.
Kandil elebaşı, terörü desteklemeyenleri ajan ilan ederek Kürt aşiretlere katliam çağrısı yaptı.
Murat Karayılan örgütü desteklemeyenleri ajan ilan etti
Terör örgütü PKK'yı desteklemeyen Kürt halkını ajanlıkla suçlayan Murat Karayılan şunları söyledi: