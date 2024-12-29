Köşeye sıkışan PKK İsrail’e yalvardı: Trump’ı ikna edin Türkiye'den gelen tehditleri durdursun

İsrail'in devlet televizyonu KAN, terör örgütü PKK/YPG'nin ABD'nin Suriye'den çekilme ihtimali nedeniyle İsrail'den yardım istediğini duyurdu. KAN'ın haberine göre PKK/YPG'li bir terörist, İsrail'in uluslararası destek sağlaması ve ABD'yi Suriye'deki koalisyonu sürdürmeye ikna etmesinin tarihi bir dönüm noktası olacağını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.
İsrail devlet televizyonu KAN, Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG'nin ABD'nin güçlerini bölgeden çekme ihtimaline karşı, Washington yönetimini ikna etmesi için İsrail'den yardım istediğine yer verdi.
KAN'ın haberinde, ABD'nin Suriye'den güçlerini çekmesi ihtimali nedeniyle PKK/YPG'de endişe ve panik havasının hakim olduğu belirtildi.
KAN'a konuşan, ismi açıklanmayan PKK/YPG'li bir terörist, İsrail'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ekibini Suriye'deki "uluslararası koalisyonu" desteklemeye devam etmeye ve "Türkiye'den gelen tehditleri" durdurmaya ikna etmesi halinde, bunun PKK/YPG ve İsrail ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti.