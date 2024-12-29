Köşeye sıkışan PKK İsrail’e yalvardı: Trump’ı ikna edin Türkiye'den gelen tehditleri durdursun

KAN'a konuşan, ismi açıklanmayan PKK/YPG'li bir terörist, İsrail'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ekibini Suriye'deki "uluslararası koalisyonu" desteklemeye devam etmeye ve "Türkiye'den gelen tehditleri" durdurmaya ikna etmesi halinde, bunun PKK/YPG ve İsrail ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti.