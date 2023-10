Köy halkı anlaştı dönüşüm başladı

“İnşaatlarımızın her aşamasında başımızda denetmenimiz olacak. Kazdığımız temel çukurundan çatıdaki son çiviyi çakana kadar her aşamada hem mühendisler hem denetmenler tarafından inceleme altında olacağız. Zaten projeyi devletin ve vatandaşın onayıyla birlikte teslim edebileceğiz. Kullanacağımız ürünlerimiz TSE’li olacak ve uygulamaları da kontrol edilecek. Bu evler hafif çelik evler depreme en dayanıklı evler. Şartlara uymayan evler bakanlık tarafından kabul edilmeyecek. Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın talimatları geliyor, sürekli arıyorlar. Her şey bu acıları bir daha yaşamamak için.”