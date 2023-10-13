Köy halkı anlaştı dönüşüm başladı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının deprem bölgesi için başlattığı yerinde dönüşüm projesi ilgi görüyor. Depremde yıkılan ya da ağır hasarlı konutu bulunan vatandaşlar, bakanlığın hibe ve kredi desteğiyle yeni evlerinin temellerini atıyor. Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı 4 köy halkı kendi aralarında anlaşma sağladı. Bölgede bir ilk olan anlaşmaya göre tüm köylülerin evini aynı müteahhit ve aynı şirket yapacak. Bakanlığın kati şartları ve gözetimi altında inşa edilecek köy evleri, yerinde dönüşüm projesi olarak diğer afet bölgelerine de örnek olacak.

Depremzede köy halkı, kısa sürede yeni evlerine kavuşmayı bekliyor.

PROJE VATANDAŞIN İHTİYACINA GÖRE ŞEKİLLENİYOR

Dilektepe, Çamdere, Çalçı, Çatbahçe ve İndere bölgesindeki bazı mahalleliler bir araya gelip ortak bir karara vardı. Yerinde dönüşüm projesi ile evlerini yeniden yaptırmak isteyen vatandaşlar, projenin müteahhidi Şükrü Serkan Afacan’a teslim etti. Evlerin proje aşaması bitmek üzere olduğunu, çok yakında ilk kepçenin vurulacağını söyleyen Afacan, depremzede vatandaşların konut arsalarına göre tek tek sözleşme yaptıklarını söyledi. Afacan, “Genelde tek tip bir projemiz var ama bu yerinde uygulamada bazen farklılaşabiliyor. Sıkı bir planlama yapıyoruz. Vatandaşlarla tek tek konuşuyoruz. İlk 4 evin yapımına başlamak üzereyiz. Bu sayı ilk kazmanın ardından hızlıca artacak. Kış aylarına yetiştirme çabasındayız. Toplamda mağdur olan 400’den fazla hane var.” dedi. Projenin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ortaya koyduğu kriterlere göre yapıldığını anlatan Afacan, şunları anlattı:

BAKANLIĞIN KRİTERLERİNE GÖRE YAPILIYOR

“İnşaatlarımızın her aşamasında başımızda denetmenimiz olacak. Kazdığımız temel çukurundan çatıdaki son çiviyi çakana kadar her aşamada hem mühendisler hem denetmenler tarafından inceleme altında olacağız. Zaten projeyi devletin ve vatandaşın onayıyla birlikte teslim edebileceğiz. Kullanacağımız ürünlerimiz TSE’li olacak ve uygulamaları da kontrol edilecek. Bu evler hafif çelik evler depreme en dayanıklı evler. Şartlara uymayan evler bakanlık tarafından kabul edilmeyecek. Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın talimatları geliyor, sürekli arıyorlar. Her şey bu acıları bir daha yaşamamak için.”







