Köy yolunda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, bölgede akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle öğrenci servisi yolda mahsur kaldı. Durumun Iğdır İl Özel İdaresi’ne bildirilmesinin ardından ekipler vakit kaybetmeden harekete geçti. Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri ve iş makineleri, yoğun çalışmalar sonucu kapanan yolu ulaşıma açtı. Operatörlerin özverili çalışmaları sayesinde öğrenci servisi güvenli şekilde yoluna devam etti.