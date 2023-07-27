KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınava giriş belgeleri erişime açıldı

KPSS ÖABT tarihi, Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans sınavı kapsamında 23 Temmuz'da gerçekleştirilen Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunun tamamlanmasının ardından araştırılıyor. Adaylar önümüzdeki günlerde bu kez Alan Bilgisi sınavına katılacaklar. Peki, KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta? ÖSYM KPSS 2023 Alan Bilgisi sınav süresi ne kadar, kaç dakika?