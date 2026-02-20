Yeni Şafak
Küçükçekmece'de iki otomobil çarpıştı: İki yaralı

20:3220/02/2026, Cuma
Kazada araçta sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul Küçükçekmece’de yan yol ayrımında iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre aksadı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

D-100 kara yolu Topkapı istikametinde seyir halinde olan 34 TK 8258 plakalı otomobil ile 34 JV 9448 plakalı otomobil, Küçükçekmece mevkisinde yan yol ayrımında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



