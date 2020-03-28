Gündem Kurallara uymayan yaşlılara 300 TL para cezası kesildi
ADİYAMAN

Kurallara uymayan yaşlılara 300 TL para cezası kesildi

Kurallara uymayan yaşlılara 300 TL para cezası kesildi

Önceki günlerde 65 yaş ve üzeri kişilerin evlerinden dışarıya çıkmalarının kısıtlanmasının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde denetim yapıldı. Dışarı çıkma kısıtlamasına uymayanları polis ekipleri önce uyardı sonra 300 TL cezai işlem uyguladı.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri kimlik kontrolü yaptı.
Polis ekipleri kimlik kontrolü yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten dolayı Türkiye’de 65 yaş ve üzeri kişilerin dışarı çıkma kısıtlamasına uymayanları polis ekipleri önce uyardı sonra cezai işlem uyguladı.

Getirilen kurullara aldırış etmeyerek dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri kişiler tek tek durduruldu. Polis ekipleri durdurdukları kişileri önce dışarı çıkmamaları gerektiğini belirterek, 112 Acil Sağlık hattını, 155 Polis İmdat hattını ve 156 Jandarma İhbar hattını arayarak gerekli ihtiyaçlarını temin edebileceklerini söyledi. Oldukça güzel bir dille uyarılan 65 yaş ve üzeri kişilere aynı zamanda kurallara uymamaktan dolayı 300 TL para cezası da uygulandı. Polis ekipleri aynı zamanda 65 yaşını doldurmayan ve kaldırımda tavla oynayan kişilere de sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini, oynanan zar ve pullara temas edilmesinden dolayı da tehlikede olduklarını söyleyerek vatandaşları uyardı.

Yapılan uyarılar ve uygulanan cezai işlemlerden dolayı vatandaşlar, denetimlerin oldukça faydalı olduğunu söyledi.

Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlı kadının oğlunu ikna çabaları izleyenleri güldürdü
OYNAT 00:59
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlı kadının oğlunu ikna çabaları izleyenleri güldürdü
3-4 gündür evden çıkmadığı için psikolojisinin bozulduğunu söyleyen yaşlı kadın dışarı çıkabilmek için oğlunu ikna etmeye çalıştı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken yaşlı kadının oğluna söylediği, '' ''Bir tur atak gelek. Emre vallaha bak yarım saat gözüm çıksın gelirim. Ver kurban olduğum. Aha o da çıkmış bak hele vallaha'' sözleri izleyenleri güldürdü.


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