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Kuşadası'nda 11 adet kaldı: Koparmanın cezası 387 bin lira

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 11 adet kaldığı tespit edilen Ölmez Çiçeği'nin (Kadim Altınotu) Jandarma ekipleri tarafından kontrolleri gerçekleştirilirken, çiçeği koparmanın cezasının ise 387 bin 141 lira olduğu hatırlatıldı.

09:31 - 3/09/2024 Salı
IHA
Kadim Altınotu koparmanın cezası 387 bin 141 lira
Kadim Altınotu koparmanın cezası 387 bin 141 lira

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından Kuşadası ilçesi sınırları içerisinde bulunan koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince 387 bin 141 TL idari para cezası olduğu hususunda vatandaşlar bilgilendirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 11 adet kaldığı tespit edilen Ölmez Çiçeği'nin (Kadim Altınotu) Jandarma ekipleri tarafından kontrolleri gerçekleştirilirken, çiçeği koparmanın cezasının ise 387 bin 141 lira olduğu hatırlatıldı.

Endemik bitki türünden Kuşadası bölgesinde sadece 11 tane kalan Ölmez Çiçeği/ Kadim Altınotu yönelik kontroller gerçekleştirildi. Doğada bulunan bitki türlerine yönelik kontrol ve denetim faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.


#Aydın
#Kuşadası
#Ölmez Çiçeği
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