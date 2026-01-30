Kuveyt Türk’ten işletmelere komisyonsuz blokesiz ve hızlı çözüm: Sağlam Business Pratik Kart

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, işletmelerin POS cirolarını beklemeden kullanabilmeleri için geliştirdiği Sağlam Business Pratik Kart’ı hizmete sundu. TROY ödeme altyapısıyla hayata geçirilen kart sayesinde işletmeler, POS cihazı üzerinden yapılan tek çekim işlemlerinin tutarını ertesi gün herhangi bir komisyon kesintisi ve bekleme olmadan (0/0) kullanabilecek. Böylece nakit akışlarını komisyonsuz, blokesiz ve hızlı bir şekilde yönetebilecekler. Üstelik kart tahsis ücreti ya da yıllık aidat da bulunmuyor.

İşletmelere pratik ve güvenli çözüm

Sağlam Business Pratik Kart, özellikle mal ve hizmet tedariğini kartla ödeyen firmalar için önemli bir kolaylık sağlıyor. İşletmeler, POS cirolarına göre dinamik olarak belirlenen limitleriyle ödemelerini yönetebilirken, şubelerden anında kart teslimi avantajıyla da işlemlerine hemen başlayabiliyor. Kuveyt Türk’ün yeni çözümü; POS cirosunu beklemeden kullanmak isteyen işletmeler ve günlük tahsilatlarını hızlı nakde çevirmek isteyen KOBİ’ler için pratik, güvenli ve avantajlı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Okan Acar, “İşletmeler için nakit akışının hızı kadar, bu akışın nasıl kullanıldığı da büyük önem taşıyor. Sağlam Business Pratik Kart sayesinde işletmelere POS üzerinden elde ettikleri ciroları beklemeden ve ek maliyetlere katlanmadan pratik bir finansal çözüm sunuyoruz. POS cihazı üzerinden gerçekleşen tutarlar, ertesi gün otomatik olarak işletmenin kredi kartı limitine aktarılıyor. POS bakiyesini kart limitine dönüştüren ve harcamalarda kullanan işletmeler nakit akışını hızlandırırken günlük harcamalarını ve finansal planlamalarını da daha esnek ve verimli hale getirebiliyor” dedi.

“Sağlam Business Pratik Kart’ın öne çıkan özellikleri

● Kesintisiz harcama: POS cihazı üzerinden yapılan tek çekim işlemlerin tutarı ertesi gün kesinti olmadan karta aktarılıyor.

● Ertesi gün aktarım: İşlemler, ertesi gün otomatik olarak karta yansıyor ve bekleme süresi ortadan kalkıyor.

● Kart ücreti yok: Kart tahsis ücreti veya yıllık aidat alınmıyor.

● Rahat nakit akışı: Ödemelerin ertesi gün karta aktarılması, işletmelerin finansal planlamasını kolaylaştırıyor.

● Dinamik limit: Kart limiti, işletmenin POS cirosuna göre belirlenerek ihtiyaçlara uyum sağlıyor.

● Anında teslim: Başvurunun ardından kart, şubede hemen hazırlanıp teslim ediliyor.





Kuveyt Türk Hakkında

Kuveyt Türk, 1989 yılında kurulmuştur. Seçkin finansal ürün ve hizmetlerini etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı, teknoloji-inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attığı adımlarla sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir. Altın bankacılığı alanında adım atan ilk katılım finans kuruluşu olan Kuveyt Türk, ayrıca dünyada ve Türkiye’de ilk sürdürülebilir sukuk işlemini gerçekleştirmiştir. Altı yıl üst üste Türkiye’nin En İyi İşvereni ödülüne layık görülen Kuveyt Türk, 2021’de de ilk sırada Avrupa’nın En İyi İşvereni seçildi. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 453 şube ve dijital kanallarıyla müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk’ün merkezinde yer aldığı Kuveyt Türk Finans Grubu çatısı altında Neova Katılım Sigorta, Architecht, Kuveyt Türk Portföy, Kuveyt Türk Yatırım, Körfez GYO, Katılım Emeklilik, Sağlam Finansal Teknolojiler, KT Sağlam Gayrimenkul ile Almanya’daki KT Bank AG yer alıyor. Operasyonel çalışmalarının yanı sıra toplumsal değerleri temel alarak ve kültürel varlıklara sahip çıkarak önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atan Kuveyt Türk, “Değerlerimizle büyüyoruz” yaklaşımı doğrultusunda birçok restorasyon projesi üstlenmiş, insani yardım kampanyalarına destekte bulunmuş, kitap ve belgesel gibi kalıcı eserler ortaya koymuştur.



