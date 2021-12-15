Gündem Kuzenine sokak ortasında pusu kurup kurşun yağdırdı
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Kuzenine sokak ortasında pusu kurup kurşun yağdırdı

Muş'tan çalışmak için İstanbul'a gelen Nedim Çakan'ı (35) sokak ortasında başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla kuzeni Cihan Ç. (27) gözaltına alındı. Şüpheli cinayet işlediğini reddederken, olayın aile içinde oluşan bir husumet sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Ayrıca şüphelinin babasının da bir yıl önce annesini öldürdüğü ortaya çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Kuzenine sokak ortasında pusu kurup kurşun yağdırdı
Nedim Çakan - Cihan Ç.

İstanbul Sultangazi, İsmetpaşa mahallesinde meydana gelen olayda Muş'tan çalışmak için gelen 6 çocuk babası Nedim Çakan akşam iş dönüşü yolda yürürken bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Arkadan koşar adımlarla yaklaşan saldırgan Nedim Çakan'ın başına 2 el ateş ettikten sonra koşarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri yaptıkları incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabancayı 200 metre uzakta atılmış olarak buldu.

KATİL KUZEN ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin geldiği istikameti tespit etti.

Kamera görüntülerinden şüphelinin Arnavutköy'de oturduğu belirlendi.

Polis Esenyurt'ta bir adreste saklandığı öğrenilen şüpheli Cihan Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin öldürdüğü Nedim Çakan'ın kuzeni olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİNİN BABASI DA ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada ilginç bir detay ortaya çıktı. Şüpheli Cihan Ç'nin babası Tacettin Çakan'ın yaklaşık bir yıl önce annesi Aygül Çakan'ı (48) başından vurarak öldürdüğü tespit edildi. 18 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen olayın ardından polise teslim olan Tacettin Çakan'ın tutuklandığı öğrenildi.

  • Öte yandan Aygün Çakan'ın yıllar önce eşi ölünce ailesi tarafından eşinin kardeşi Tacettin Çakan'la evlendirildiği belirlendi.

ŞÜPHELİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda şüpheli cinayet işlediği iddialarını kabul etmedi. Yetkililer olayın aile içinde yaşanan bir husumet sonucu meydana gelmiş olabileceğini belirttiler. Öte yandan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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