Kuzey Ege için 'fırtına' uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun



12:4725/09/2025, Perşembe
DHA



Meteoroloji Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiğini açıkladı. Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.



Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın saat 05.00 sıralarından itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi. Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.



