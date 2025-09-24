Rize'de sel afetinin yaşandığı gün rafting yapanlara ceza

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bir tarafta canla başla mücadele edilirken, orada rafting yapmak kabul edebileceğimiz bir şey değil. O arkadaşların can güvenliği açısından da kabul edebileceğimiz bir şey değil. Eminin o arkadaşlarımız kendilerini izlediklerinde ne kadar tehlikeli bir iş yaptıklarının farkına varmışlardır. Kendilerini bunu değerlendirip inşallah ders alacaklardır diye düşünüyorum. Ama son derece rahatsız olduk. Kamuoyunun da rahatsız olduğu bir şeydir. Arkadaşlarımızın tespitini kaymakamlığımız yaptı. İdari para cezası uyguladık. Rafting lisanslarıyla ilgili idari işlem başlattık. O bot devrilebilir, bir ağaca çarpabilir. Çünkü kütükler var o suyun içerisinde. O arkadaşlarımız can güvenliği tehlikeye girebilir. Biz bütün işimizi bırakıp o gündemle ilgilenmek durumunda kalacaktık. Bu riskin alınmasına seyir kalacağımız bir risk değildir" ifadelerini kullandı.