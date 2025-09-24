Rize'de sel afetinin yaşandığı gün rafting yapanlara ceza

Yeni Şafak
13:2324/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
DHA
Rize’de selin ardından, debisi ve su seviyesi yükselen Fırtına Vadisi’nde botla rafting yapan 4 kişiye rafting lisansları iptal edilerek, idari para cezası uygulandı, bota da el konuldu. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bir tarafta canla başla mücadele edilirken, orada rafting yapmak kabul edebileceğimiz bir şey değil” dedi.

Rize’de selin ardından, debisi ve su seviyesi yükselen Fırtına Vadisi’nde botla rafting yapan 4 kişiye rafting lisansları iptal edilerek, idari para cezası uygulandı, bota da el konuldu.


24 Eylül, Çarşamba

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bir tarafta canla başla mücadele edilirken, orada rafting yapmak kabul edebileceğimiz bir şey değil” dedi.

Kentte yaşanan sel afetinin ardından debisi ve su seviyesi yükselen Fırtına Deresi’nde rafting yapan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı. Kaymakamlık tarafından kimlik bilgileri tespit edilen kişilerin, rafting lisansları iptal edilerek, kendilerine idari para cezası uygulandı, rafting botuna da el konuldu. İşletme hakkında ise idari işlem başlatıldı.

‘Kabul edebileceğimiz bir şey değil’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bir tarafta canla başla mücadele edilirken, orada rafting yapmak kabul edebileceğimiz bir şey değil. O arkadaşların can güvenliği açısından da kabul edebileceğimiz bir şey değil. Eminin o arkadaşlarımız kendilerini izlediklerinde ne kadar tehlikeli bir iş yaptıklarının farkına varmışlardır. Kendilerini bunu değerlendirip inşallah ders alacaklardır diye düşünüyorum. Ama son derece rahatsız olduk. Kamuoyunun da rahatsız olduğu bir şeydir. Arkadaşlarımızın tespitini kaymakamlığımız yaptı. İdari para cezası uyguladık. Rafting lisanslarıyla ilgili idari işlem başlattık. O bot devrilebilir, bir ağaca çarpabilir. Çünkü kütükler var o suyun içerisinde. O arkadaşlarımız can güvenliği tehlikeye girebilir. Biz bütün işimizi bırakıp o gündemle ilgilenmek durumunda kalacaktık. Bu riskin alınmasına seyir kalacağımız bir risk değildir" ifadelerini kullandı.




#Rize
#rafting
#ceza
