KYK yurtlarına başvurular başladı

Üniversite öğrencilerine yönelik KYK yurdu başvuru süreci dün itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB’ye bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Bak, Ankara Cebeci’deki Yurt Koordinasyon Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet verileceğini söyledi. Bak, “36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye, yurt altyapısına sahibiz. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir altyapı yok.” diye konuştu.

“İspanya, öğrenci konaklama talebinin devlet olarak yüzde 6’sını, İngiltere yüzde 24’ünü, Almanya yüzde 11’ini, Fransa yüzde 15’ini ve ABD yüzde 12’sini karşılıyor. Biz geçtiğimiz yıl başvuran adayların yüzde 98,6’sını yurtlarımıza yerleştirdik.” diyen Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti: “Başvuru süreci 2 Eylül tarihinde 23.59 itibarıyla sona erecek. Öncelik grubuna bu yıl, evleri orta ve üstü hasarlı depremzede öğrencileri de dahil ettik.” GSB, 2 Eylül saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden başvuru alacak. 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek. Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Öğrenciler dijital ortamda puanlama, gelir durumu, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre belirlenecek. Bu yıl öncelik grubuna evleri orta ve üstü hasarlı depremzede adaylar da dahil edildi.