Leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı: Duş başlığı faciaya yol açıyordu

Annelerinin banyo yaptırdığı 3 kardeş olan; H.K., N.K., A.K.'nın içinde bulunduğu leğene duş başlığı düştü. Bir anda akıma kapılan çocukları fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuklara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.