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Leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı: Duş başlığı faciaya yol açıyordu

Leğende banyo yapan çocuklara elektrik çarptı: Duş başlığı faciaya yol açıyordu

15:1310/07/2025, Perşembe
IHA
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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde anneleri tarafından banyo yaptırılan çocukların bulunduğu leğene duş başlığı düştü. Bir anda akıma kapılan çocukları yakınları kurtardı.

Annelerinin banyo yaptırdığı 3 kardeş olan; H.K., N.K., A.K.'nın içinde bulunduğu leğene duş başlığı düştü. Bir anda akıma kapılan çocukları fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuklara ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.


Yaralanan 3 kardeş, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi. Olayı anlatan çocukların yakını Talip Akdeniz, "Annesi banyo yaptırırken, şofbenin başlığı suya değince çocuklar akıma kapılmış" dedi.






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