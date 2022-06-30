Gündem LGSden tam puan alan öğrenciler başarılarını düzenli çalışmaya borçlu
HATAY

LGS'den tam puan alan öğrenciler başarılarını düzenli çalışmaya borçlu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan İlknur Kahye ve Mehmet Sürmelioğlu, başarılarını düzenli çalışmaya borçlu olduklarını belirtti.

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Haber Merkezi AA
LGSden tam puan alan öğrenciler başarılarını düzenli çalışmaya borçlu
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi İlknur Kahye, aldığı puandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi İlknur Kahye, aldığı puandan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu belirten Kahye, "Sınavdan sonra 3-4 yanlışım vardır diye düşündüm, çıkmadı. Güzel bir üniversitede okuyup bilgisayar mühendisi olmak istiyorum." dedi.

LGS sonuçları açıklandı
GÜNDEM
LGS sonuçları açıklandı

Namık Kemal Ortaokulu öğrencisi Mehmet Sürmelioğlu da Türkiye birincileri arasında olmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Başarıyı düzenli çalışmasına ve kendisine destek olanlara borçlu olduğunu vurgulayan Sürmelioğlu, "'Full' bekliyorum dediğimde ailem inanmadı, çünkü her 'full' dediğimde birkaç yanlışım çıkıyordu. Bu sefer gerçekten 'full' bekliyordum, sınavım çok güzel geçmişti. Güzel bir üniversitede okuyup astronomi alanında ilerlemek istiyorum" diye konuştu.

Öğrenciler, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı da makamında ziyaret etti.

Başkan Tosyalı, öğrencileri tebrik ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

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