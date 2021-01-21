Lice’de Eren-2 operasyonu

İçişleri Bakanlığı, 2 bin 24 personelin katılımıyla “Eren-2 Lice Operasyonu”nun başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK’yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla ilki Tendürek’te başlayan Eren operasyonları devam ediyor.

JÖH VE PÖH OMUZ OMUZA

Bu kapsamda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 116 operasyonel tim, 2 bin 24 personelin katılımıyla “Eren-2 Lice Operasyonu” başlatıldı. Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 11 Ocak’ta başlatılan Eren operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı başlatılan operasyonlara şehit Eren Bülbül’ün adını vermişti.

Zeytin Dalı Harekatı’na özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de terör örgütü PKK/YPG’nin varlığını sona erdirmek, hudutların güvenliğini sağlamak için başarıyla tamamladığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 3’üncü yılına özel video hazırladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nın 3’üncü yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz” ifadelerine yer verildi.