Lokman Hekim Üniversitesi’nden Türkiye’de bir ilk

Çene yüz bölgesindeki anatomik oluşumlar ile tüm lezyonların tespitini yapabilen CranioCatch programı ile Diş Hekimliği Fakültesi 3. ve 4. Sınıf öğrencileri bireysel bazlı eğitimde yapay zeka ile tanıştılar. Dr. Öğr. Öğr. Üyesi Sinem COŞKUN’un yürütücülüğünde Lokman Hekim Üniversitesi’ne kazandırılan yapay zeka destekli program klinik ve eğitim modülü olarak iki kapsamdan oluşmakta. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri teorik derslerinde eğitim modülünü kullanırken hastane stajı eğitimlerinde klinik modülü ile hasta radyograflarını inceliyorlar.

Ölçme ve değerlendirme açısından öğretim üyeleri için büyük kolaylık sağlayan yapay zeka destekli program ile belli hata payları belirlenip öğrenciler sınava tabi tutulmakta.

Örnek teşkil ediyor