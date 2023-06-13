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Lokman Hekim Üniversitesi’nden Türkiye’de bir ilk

Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitimde yapay zeka projesi ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Ölçme ve değerlendirme açısından öğretim üyeleri için büyük kolaylık sağlayan yapay zeka destekli program ile belli hata payları belirlenip öğrenciler sınava tabi tutulmakta.

15:00 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitimde yapay zeka projesi ile Türkiye’de bir ilke imza attı.

Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitimde yapay zeka projesi ile Türkiye’de bir ilke imza attı.

Çene yüz bölgesindeki anatomik oluşumlar ile tüm lezyonların tespitini yapabilen CranioCatch programı ile Diş Hekimliği Fakültesi 3. ve 4. Sınıf öğrencileri bireysel bazlı eğitimde yapay zeka ile tanıştılar. Dr. Öğr. Öğr. Üyesi Sinem COŞKUN’un yürütücülüğünde Lokman Hekim Üniversitesi’ne kazandırılan yapay zeka destekli program klinik ve eğitim modülü olarak iki kapsamdan oluşmakta. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri teorik derslerinde eğitim modülünü kullanırken hastane stajı eğitimlerinde klinik modülü ile hasta radyograflarını inceliyorlar.

Ölçme ve değerlendirme açısından öğretim üyeleri için büyük kolaylık sağlayan yapay zeka destekli program ile belli hata payları belirlenip öğrenciler sınava tabi tutulmakta.

Örnek teşkil ediyor

Türk yapımı, yerli ve milli olan CranioCatch yapay zeka programı Eskişehir menşeili olup üniversitemiz yanı sıra Dünyanın pek çok kurum ve kuruluşu tarafından ilgi görmekte. Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öncülüğünde kullanılan ve geliştirilen eğitim modülü Türkiye’deki birçok üniversite ve fakülte için örnek teşkil ediyor.

#Lokman Hekim Üniversitesi
#CranioCatch
#Sinem Coşkun
38 dakika önce
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