Gündem Lüks rezidansta 1 milyon liralık uyuşturucu ile yakalandılar
BURSA

Lüks rezidansta 1 milyon liralık uyuşturucu ile yakalandılar

Bursa narkotik polisi, lüks bir rezidans dairesine uyuşturucu baskını düzenledi. Baskında 1 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Merkezi IHA
Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan M.S. ve K.E. isimli şahısları takibe aldı.

Uzun süren takiplerin ardından M.S. ve K.E.’nin kaldığı lüks rezidans dairesine baskın yapıldı.

22 bin 500 lira para ele geçirildi.n

Baskında M.S. ve K.E. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda piyasa değeri ortalama 1 milyon lira olan 2 kilo metamfetamin, 30 gram esrar, 1 tane ruhsatsız tüfek, 1 tane ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 22 bin 500 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Mutabakat sağlandı

Mutabakat sağlandı

Türk ve ABD'li heyetin 'güvenli bölge' kararı açıklandı.
Beklenenindirim gerçekleşti

Beklenen
indirim gerçekleşti

​Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.
Meclisin ilk gündem maddesi olacak

Meclisin ilk
gündem maddesi olacak

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir insanı testere<br>ile kesseniz bile...

Bir insanı testere
ile kesseniz bile...

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye Kaşıkçı tepkisi.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​300 bin TL ödülle aranıyordu, kimliği tespit edildi.
Oyuncağın <br>içinden çıktı

Oyuncağın
içinden çıktı

​Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Denizde kaybolan çocuktan acı haber

Denizde kaybolan çocuktan acı haber

​Beykoz'da kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

9 Ağustos önlemi

9 Ağustos önlemi

Kara, deniz ve havada tüm tedbirler alındı.

Sondaja başladı

Sondaja başladı

3 bin metrenin üzerinde derinliğine ulaşacak.
30 milyar<br>dolarlık hamle

30 milyar
dolarlık hamle

​Yaklaşık 400 ürün grubu tespit edildi.
Monaco'dan Falcao açıklaması

Monaco'dan Falcao açıklaması

​Leonardo Jardim, Falcao hakkında konuştu.
Toplantılar<br>yapıcı geçti

Toplantılar
yapıcı geçti

Akar'dan ABD heyeti ile görüşmelere ilişkin açıklama.
Sayı 80 oldu

Sayı 80 oldu

​Pençe Harekatı'nda PKK'ya darbe üstüne darbe.
Yarışa<br>Türkiye de katıldı

Yarışa
Türkiye de katıldı

Dünyada bu alanda 200'e yakın girişim var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.