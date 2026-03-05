Maaş yok ama kreş borcuna faizli ödeme var

İzmir’in Buca ve Karşıyaka ilçelerinde belediye şirketlerinde çalışan yüzlerce işçi, aylardır ödenmeyen maaşları nedeniyle zor günler yaşıyor. Yaklaşık 8 aydır düzenli ücret alamadıklarını belirten çalışanlar, haklarını talep etmek için günlerdir eylem yapıyor. Ancak maaşlar ödenmediği gibi çalışanlara mobbing yapılıyor. Çocuklarını belediyenin kreşine gönderen çalışanlardan ödeme yapamadıkları için faizli ücretler isteniyor.

EV SAHİBİ DAVA AÇTI

Karşıyaka Kent A.Ş çalışanı Muazzez Temel, yaşadıkları sürecin artık insani bir krize dönüştüğünü belirtti. Ev sahibiyle ödeyemediği kira nedeniyle davalık olduğunu söyleyen Temel, “Kirayı üç-dört ay geciktirdiğim için tahliye kararı çıkarıldı. Geciken kiramı icra yoluyla, sağdan soldan borç bularak ödemeye çalıştım” dedi.

TEFECİDEN BORÇ ALANLAR VAR

Mesai arkadaşlarının da aynı durumda olduğunu ifade eden Temel, şunları anlattı: “Bankadan kredi çekiyoruz. Bu kez de taksit ödeyemeyince banka icraya veriyor. Tefeciden borç alıp tehdit edilen arkadaşlarımız var. Aramızda eşi çalışmayan, çocuk okutan, kirada oturan arkadaşlarımız var. Çocuklarını okula gönderemez hale geldiler. Karşıyaka Belediyesi kreşlerine çocuklarını bırakan ve maaşlarını alamadıkları için kreş ücretlerini ödeyemeyen Kent A.Ş. çalışanlarına, kreş ücretini ödemedikleri gerekçesiyle faizli ödeme emri gönderildi. Elektrik, su, doğal gaz kesilen arkadaşlarımız var. Artık bazı arkadaşlarımız yol parasını bile karşılayamadığı için işe gelemiyor. Çoğu yürüyerek geliyor.”

MAAŞ YERİNE MARKET KARTI

Maaş alamayan işçiler yaptıkları eylemde de şöyle isyan etti: “Maaş yerine haftalık 5–6 bin TL parça parça ödemeler yapıyorlar. Kent A.Ş. çalışanlarının kişi başı 350–400 bin TL’ye ulaşan alacakları var. Ama geçen hafta çalışanlara 750 TL’lik market kartı dağıtıldı.”











