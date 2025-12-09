Macaristan'la savunmada ortak üretim

“Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi gözden geçirmekle kalmayıp enerji, ulaştırma, ticaret, savunma ve kültür gibi alanlarda iş birliğimizi daha da geliştirme irademizi teyit ettik. Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız ile İstihbarat ve Savunma Sanayii Başkanlarımız evvelce tesisinde mutabık kaldığımız ortak istişare mekanizmasının ilk toplantısını yaptılar.”

“Bugün ayrıca ikili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal bir şekilde ele alınmasına imkan verecek ortak planlama grubunun Dışişleri Bakanlarımızın başkanlığında kurulmasını kararlaştırdık. Her iki mekanizmayı ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından anlamlı buluyor, bu istişare formatlarının iş birliğimizin güçlendirilmesine ilave katkılarda bulunacağına inanıyorum. Siyasi ilişkilerimizde eriştiğimiz bu müstesna düzeyin ekonomi alanına yansımalarını da görüyoruz. Sayın Orban’la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Aramızdaki güçlü ticaret potansiyeli dikkate alınarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Mevcut ekonomi ve ticaret mekanizmalarının verimli şekilde işletilmesine mutabık kaldık.”

Savunma sanayii alanında somut projeler üzerinden ilerlettiğimiz ortaklıklarımızın ticaret ve yatırımlara müspet etkilerini de görüyoruz. Avrupa’da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında savunma sanayii iş birliğimizi daha da ileri seviyelere taşıyacak ortak üretimi öngören projeleri değerlendiriyoruz. Stratejik önemde gördüğümüz enerji ve ulaştırma konuları da aramızda öne çıkan konulardandı. Türkiye ve Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 yılı boyunca araştırma geliştirmeden dijitalleşmeye, yapay zekadan girişimciliği kadar 28 ortak eylemi hayata geçirdik, belirlenen müşterek projelere kaynak aktardık.

Görüşmede Orta Doğu ve Ukrayna’daki gelişmeler dahil olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını da belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu noktada Macaristan’ın Türk Dünyası Teşkilatı’mızın çalışmalarına yaptığı katkılardan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz mayıs ayında Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen gayriresmi zirvemiz, Avrupa Birliği sınırları dahilinde yapılan ilk Türk dünyası zirvesi olması nedeniyle tarihi bir toplantı olmuştu. Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde Macaristan’ın yapıcı katkılarını ve güçlü desteğini sürdüreceğini eminiz. Ukrayna konusunda Türkiye olarak savaşın en başından bu yana taraflar arasında adil ve kalıcı bir barışın tesisi için diplomasinin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Bu çerçevedeki gayretlerimiz tüm dünya kamuoyunun malumudur. Bundan sonra da ‘Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz’ şiarıyla elden gelen gayreti göstereceğiz.”