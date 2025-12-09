Yeni Şafak
Macaristan'la savunmada ortak üretim

Macaristan'la savunmada ortak üretim

04:009/12/2025, Salı
G: 9/12/2025, Salı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la bir araya geldi. 16 anlaşmaya imza atılan görüşmelerde, 6 milyar dolarlık ticaret hedefinin 10 milyar dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Erdoğan, Macaristan'la savunma sanayiinde ortak üretimi öngören projeleri değerlendirdiklerini kaydetti. Konuk Başbakan ise bölgede öne çıkan ve güçlenen Türk dünyasına dikkat çekti. Filistinlilerin yaşam mücadelesini konu alan "No Other Land (Başka Toprak Yok)" filminin yönetmeni Basel Adra'yı da kabul eden Erdoğan, sosyal medya hesabından ise Suriye'nin özgürlük gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün İstanbul’da Macaristan Başbakanı Viktor Orban’la bir araya geldi. Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7’nci toplantısı için İstanbul’a gelen Macaristan Başbakanı Orban’ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşen iki lider, heyetler arası toplantılarda da bir araya geldi. 16 anlaşmayı imza altına alan Erdoğan ve Orban, sonrasında ortak basın toplantısında konuştu.

STRATEJİK ORTAKLIK

“Türkiye ile Macaristan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7’nci toplantısı vesilesiyle değerli dostum Sayın Orban ve heyetini bu defa İstanbul’da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum”
ifadelerini kullanan Erdoğan,
“Sayın Orban’ın Aralık 2013’de ziyareti sırasında tesisine karar verdiğimiz konseyimizin aradan geçen süre zarfında münasebetlerimizin gelişmesine önemli katkıları oldu. 2 yıl önce Budapeşte’de düzenlediğimiz 6. Konsey toplantımızda ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık”
dedi.
Orban’la son yıllarda sık sık bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi gözden geçirmekle kalmayıp enerji, ulaştırma, ticaret, savunma ve kültür gibi alanlarda iş birliğimizi daha da geliştirme irademizi teyit ettik. Havacılıktan güvenliğe, teknolojiden kültür ve eğitime münasebetlerimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzasını gerçekleştirdik. Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız ile İstihbarat ve Savunma Sanayii Başkanlarımız evvelce tesisinde mutabık kaldığımız ortak istişare mekanizmasının ilk toplantısını yaptılar.”

HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

“Bugün ayrıca ikili ve küresel meselelerin çok daha kurumsal bir şekilde ele alınmasına imkan verecek ortak planlama grubunun Dışişleri Bakanlarımızın başkanlığında kurulmasını kararlaştırdık. Her iki mekanizmayı ilişkilerimizin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından anlamlı buluyor, bu istişare formatlarının iş birliğimizin güçlendirilmesine ilave katkılarda bulunacağına inanıyorum. Siyasi ilişkilerimizde eriştiğimiz bu müstesna düzeyin ekonomi alanına yansımalarını da görüyoruz. Sayın Orban’la belirlediğimiz 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize ulaşmak üzereyiz. Aramızdaki güçlü ticaret potansiyeli dikkate alınarak hacim hedefimizi 10 milyar dolar olarak güncellemeyi görüştük. Mevcut ekonomi ve ticaret mekanizmalarının verimli şekilde işletilmesine mutabık kaldık.”

AVRUPA GÜVENLİĞİ VURGUSU

Savunma sanayii alanında somut projeler üzerinden ilerlettiğimiz ortaklıklarımızın ticaret ve yatırımlara müspet etkilerini de görüyoruz. Avrupa’da değişen güvenlik koşulları dikkate alındığında savunma sanayii iş birliğimizi daha da ileri seviyelere taşıyacak ortak üretimi öngören projeleri değerlendiriyoruz. Stratejik önemde gördüğümüz enerji ve ulaştırma konuları da aramızda öne çıkan konulardandı. Türkiye ve Macaristan Bilim ve İnovasyon Yılı olarak ilan ettiğimiz 2025 yılı boyunca araştırma geliştirmeden dijitalleşmeye, yapay zekadan girişimciliği kadar 28 ortak eylemi hayata geçirdik, belirlenen müşterek projelere kaynak aktardık.

Kalıcı barış için diplomasiyi seferber ediyoruz

Görüşmede Orta Doğu ve Ukrayna’daki gelişmeler dahil olmak üzere güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldıklarını da belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu noktada Macaristan’ın Türk Dünyası Teşkilatı’mızın çalışmalarına yaptığı katkılardan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz mayıs ayında Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen gayriresmi zirvemiz, Avrupa Birliği sınırları dahilinde yapılan ilk Türk dünyası zirvesi olması nedeniyle tarihi bir toplantı olmuştu. Stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde Macaristan’ın yapıcı katkılarını ve güçlü desteğini sürdüreceğini eminiz. Ukrayna konusunda Türkiye olarak savaşın en başından bu yana taraflar arasında adil ve kalıcı bir barışın tesisi için diplomasinin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Bu çerçevedeki gayretlerimiz tüm dünya kamuoyunun malumudur. Bundan sonra da ‘Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz’ şiarıyla elden gelen gayreti göstereceğiz.”

Büyük plan Türk yüzyılı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye’ye gelirken açıklama yaptı. Orban, Türkiye ile yılda bir kez, ortak hükümet toplantısına eş değer olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantıları düzenlendiğine değinerek, bu toplantıların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa ve Avrasya’daki durumu “iki arkadaş” olarak birkaç saat boyunca ele alma fırsatı sunduğunu aktardı.

TÜRKLER DE BİZİM GİBİ

“Türkler de bizim gibiler. Biliyorlar ki, savaşın sadece kaybedeni olur. Bu yüzden iki ülke barışı teşvik etmek için iş birliği yapıyor”
diye konuşan Orban, son 4 yılda sadece Türkiye’nin Ukrayna tahılının Afrika’ya ulaştırılması gibi birkaç önemli anlaşmayı sonuçlandırmayı başardığını vurguladı.

BAŞARILI TEK ARACI ERDOĞAN

Erdoğan’la ortak toplantıda ise Orban, “Türk dünyası ile ilişkimiz büyük bir önem arz etmektedir. Erdoğan, ‘Yeni bir pencere açılıyor artık farklı bir dünya olacak’ diyerek Türk Dünyası Teşkilatı’na bizi davet etti. Büyük bir planı olduğunu gördüm, Türk yüzyılı... Barış konusunda tek başarılı aracı Erdoğan oldu. Savaş alanında çözüm yok, barış yapmak lazım. Tanrı, Türkiye’yi korusun” ifadelerini kullandı.


Belgesel küresel vicdanı uyandırdı

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Filistinlilerin yaşam mücadelesini konu alan Oscar ödüllü “No Other Land (Başka Toprak Yok)” filminin yönetmeni Basel Adra’yı kabul etti. Geçen yılki 96’ncı Oscar Ödülleri Töreni ile Cannes Film Festivali’nde Filistin’e yönelik destek ve dayanışma mesajlarının üst seviyede olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Bu seneki Akademi ödüllerinde, bu iradenin daha da kuvvetlendiğini memnuniyetle müşahede ettik. Sizin, bizim ve vicdan sahibi herkesin ortak çabalarıyla inşallah bu destek daha da artacak. Birçok uluslararası etkinlikte ödül alan ‘Başka Toprak Yok’ belgeselinizi, küresel vicdanın uyandırılmasında son derece önemli görüyorum” ifadelerini kullandı.


