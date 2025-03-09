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Mahalleli mezarlık yapılmasın diye eylemde: ‘Gömü değil yaşam alanı istiyoruz’

Mahalleli mezarlık yapılmasın diye eylemde: ‘Gömü değil yaşam alanı istiyoruz’

16:019/03/2025, Pazar
IHA
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Mahalle sakinleri mezarlık yapılmaması için imza topladı.
Mahalle sakinleri mezarlık yapılmaması için imza topladı.

Sultangazi Yayla Mahallesi sakinleri, İBB tarafından yapılmak istenen mezarlığa tepki gösterdi.

İBB tarafından Sultangazi’nin Yayla Mahallesi'nde mezar alanı olarak belirlenen alan, mahallelinin tepkisi ile karşılaştı. Toplanarak eylem yapan mahalle sakinleri "Yayla'da mezarlık istemiyoruz" şeklinde sloganlar atarak yürümek istedi. Polisin engel olduğu mahalleli, basın açıklaması gerçekleştirdi.
Grup adına basın açıklaması yapan Nuri Yardımcı,
"İBB mezarlık yapmak için bu alanda çalışmalara başladı. Biz Yayla Mahallesi olarak artık yeni mezarlık istemiyoruz. Biz yıllardır etrafımızı saran bu mezarlıkların çilesini çok çektik. Bayramlarda, kandillerde dışarı çıkamıyoruz.
Hastamız olsa ambulans gelmiyor. Yeni yapılan okulumuza 60 metre mesafedeki bu alanın çocuklarımız için etkinlik alanı olması gerekirken, her bir yanımızı saran mezarlıkların bir yenisini daha istemiyoruz. Bizim mahallemiz bir gömü alanı değil yaşam alanıdır. Bunun böyle kalmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri, İstanbul Valiliği'ne iletilmek üzere imza kampanyası da başlattı.



#İstanbul
#Sultangazi
#Mezarlık

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