Mahalleli mezarlık yapılmasın diye eylemde: ‘Gömü değil yaşam alanı istiyoruz’

Grup adına basın açıklaması yapan Nuri Yardımcı,

"İBB mezarlık yapmak için bu alanda çalışmalara başladı. Biz Yayla Mahallesi olarak artık yeni mezarlık istemiyoruz. Biz yıllardır etrafımızı saran bu mezarlıkların çilesini çok çektik. Bayramlarda, kandillerde dışarı çıkamıyoruz.