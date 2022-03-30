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POLİTİKA

Mahir Ünal'dan Özgür Özel'e 'protokol' dersi: Vesayetçi aklın etkisiyle konuşuyorsunuz

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kendisini Özbekistan'da toplantıya katılması nedeniyle eleştiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yanıt verdi. Özel'in "Partinizi devlet partisine, devleti parti devletine çevirdiniz Mahir Bey. Katıldığınız toplantı, parti toplantısı değil" sözlerine tepki gösteren Ünal, "Özgür bey devlet protokolündeki yerinize bakmanızı tavsiye ederim. Kendinizi aşağılıyorsunuz ve siyaseti devletten ayıran vesayetçi aklın zihninizdeki etkisi ile konuşuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahir Ünaldan Özgür Özele protokol dersi: Vesayetçi aklın etkisiyle konuşuyorsunuz
Mahir Ünal- Özgür Özel

Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı dün AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın da katılımıyla gerçekleşti.

Ünal'ın toplantıya ilişkin sosyal medya paylaşımına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den eleştiri geldi.

Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Partinizi devlet partisine, devleti parti devletine çevirdiniz Mahir Bey! Katıldığınız toplantı, parti toplantısı değil maalesef. Devlet toplantılarına katılmayı bu kadar seviyorsanız, söyleyin genel başkanınıza sizi grup başkanvekilliğinden alsın, bakan olarak atasın!" ifadelerini kullandı.

ÜNAL'DAN ÖZEL'E TEPKİ

Özel'in eleştirisine yanıt veren Ünal, "Özgür bey devlet protokolündeki yerinize bakmanızı tavsiye ederim. Kendinizi aşağılıyorsunuz ve siyaseti devletten ayıran vesayetçi aklın zihninizdeki etkisi ile konuşuyorsunuz. Tekrar hatırlatırım, halk egemenlik hakkını devlet nezdinde seçilmiş temsilcileri eli ile kullanır." dedi.

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