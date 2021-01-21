Mahrem yapıya baskın

İstanbul merkezli 2 ilde, FETÖ’nün TSK yapılanmasının sözde sivil mahrem imamlarına yönelik operasyon düzenlendi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün sözde sivil mahrem imamlarından oldukları gerekçesiyle öğretmen ve müdür yardımcısı oldukları belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Gaziantep’te 12 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 9’unu yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
GÖZALTI SAYISI 198 OLDU
- Öte yandan önceki gün İzmir merkezli FETÖ’nn TSK yapılanmasına yönelik operasyonda dün 25 kişi daha yakalandı. Gözaltına alınanların sayısı 198’e yükseldi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 32 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor. Operasyonda örgütün “mahrem imamları” olarak nitelendirilen yöneticileriyle ankesörlü ya da büfe telefonlarıyla irtibat kurdukları öne sürülen 218’i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.