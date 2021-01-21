Mahrem yapıya baskın

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Kaçacak delikleri kalmadı: Ortak mekanizma kurulacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak ziyaretinde önemli kararlar alındı. Irak ordusunun yeniden yapılanmasına katkı sağlayacak olan TSK, Irak askerine de Türkçe eğitimi verecek. Akar, “Türkiye ile Irak ve Erbil arasındaki iş birliği çok önemli gelişmelere sebep olacak. Artık PKK’nın kaçacak deliğinin kalmadığını söyleyebiliriz” dedi.