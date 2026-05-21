Malatya 5.6 ile sallandı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde dün saat 09.00’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem bölgede paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre depremin yerin 7,03 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Kentte saat 10.21’de 3,6 büyüklüğünde bir artçı deprem daha kaydedildi. İkinci depremin derinliği ise 12,1 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı, Malatya’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas’ta da hissedildi. Deprem sırasında vatandaşların panikle binalardan çıkarak açık alanlarda beklediği görüldü. Deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Ayrıca Malatya Turgut Özal Üniversitesi yönetimi de Battalgazi ve Yeşilyurt yerleşkelerinde derslerin yapılmayacağını ve yoklama alınmayacağını duyurdu.

82 İHBAR YAPILDI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada saha tarama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yavuz, deprem sonrası Acil Çağrı Merkezi’ne toplam 82 ihbar ulaştığını aktararak, bunların 32’sinin hasar tespiti, 50’sinin ise bilgi amaçlı olduğunu söyledi. Kent genelinde 3 ahırda kısmi çökme, bir konutta kısmi hasar ve bir istinat duvarında çökme meydana geldiğini ifade eden Yavuz, Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkisinde kaya düşmesi yaşandığını ve ekiplerin müdahalede bulunduğunu kaydetti.

18 KİŞİ MÜŞAHEDE ALTINDA

Vali Yavuz, deprem sonrası sağlık kuruluşlarına 74 vatandaşın başvurduğunu belirterek, başvuruların büyük bölümünün korku ve panik nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti. Hafif yaralanan vatandaşların tedavilerinin tamamlandığını belirten Yavuz, 18 vatandaşın ise hastanelerde müşahede altında tutulduğunu söyledi. Kentte herhangi bir can kaybının bulunmadığını vurgulayan Yavuz, vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

SUDA BULANIKLIK OLDU

Yavuz ayrıca, kentte enerji ve iletişim altyapısında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtirken, bazı su kaynaklarında bulanıklık oluştuğunu ve gerekli inceleme ile numune alma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Küçük çaplı artçı sarsıntıların yaşanabileceğini ifade eden Yavuz, devletin tüm kurumlarıyla sahada çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.





KIZIMI 5 SANİYEYLE KURTARDIM

Depreme Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ailesi ile yakalanan Ayfer Ayaz, kızını son anda yıkılan duvarın altında kalmaktan kurtardı. Ayaz, "Mutfakta kahvaltı hazırlıyordum. 14 yaşındaki kızım yatıyordu burada. Deprem olunca hemen kızımı yatağından kaldırıp, dışarı çıkardım. Kızımı 5 saniye ile yıkılan duvar enkazından kurtardım" dedi.





ARTÇILAR SÜRECEK

5,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede panik yaşanırken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, artçı sarsıntı uyarısında bulundu. Tüysüz, mevcut verilere göre daha büyük bir deprem beklentisi içinde olmadığını ancak 4.5-4.6 büyüklüğüne ulaşabilecek artçıların yaşanabileceğini söyledi. Tüysüz, 6 Şubat depremlerinde kırılan fay hatlarında kısa vadede yeni büyük deprem beklemediğini belirterek, “Çelikhan’dan başlayıp Hatay’a kadar uzanan hatta uzun süre yeni bir büyük deprem oluşma ihtimali düşük görünüyor” dedi.



