Malatya'da korkutan anız yangını: Alevler kısa sürede yayıldı

Malatya’da korkutan anız yangını: Alevler kısa sürede yayıldı

23:55 23/08/2025, Cumartesi
G: 24/08/2025, Pazar
Malatya'nın Yazıhan ilçesi Bereketli Mahallesi’nde akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Hızla büyüyen alevler ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde çıkan anız yangını paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Yazıhan ilçesi Bereketli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler hızla büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.



