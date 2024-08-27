Malazgirt yolumuzu aydınlatan fenerdir: Asırlar değişir ruh değişmez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda “Zaman değişir, asırlar değişir ama ruh değişmez” ifadelerini kullandı.

Malazgirt Milli Park Alanı'ndaki düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “85 milyon olarak hep beraber şanlı zaferin yıl dönümünü gururla, minnetle tam 953 yıldır değişmeyen heyecanla kutluyoruz” dedi.

KENETLENMENİN ZAFERİ

Malazgirt Zaferi'nin, milletin binlerce yıllık birlik ve dirlik şuurunun, zulme ve zalime karşı duruşunun destanlarından biri olduğuna vurgu yapan Erdoğan, şunları söyledi: “Malazgirt, vahdetin ve zulme karşı kenetlenmenin zaferidir. Üzerinden geçen 953 yıla rağmen Malazgirt ruhu, Türkiye'yle birlikte Türk ve İslam dünyasında bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor. Allah'ın izniyle üstte mavi gök çökmedikçe, alttan yağız yer yarılmadıkça, kıyamete kadar bu ruh gönüllerimizi kuşatmaya devam edecek.”

DAVAMIZ HAKKIN YANINDA DURMAKTIR

Sultan Alparslan'ın Anadolu ile birlikte kutlu bir davayı da emanet ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Davamız, güneşin doğup battığı her yere ilahi kelimetullahı götürmek davasıdır. Davamız, mazluma umut olmak, kanayan yaralara merhem olmak, nesillere ve çağlara ışık olmaktır. Davamız, hak ile batılın kıyamete kadar sürecek kavgasında her zaman hakkın yanında durmaktır. Davamız, toprağı vatan, vatanı aziz kılmaktır.”

NESİLLER DEĞİŞSE DE KAN AYNI KAN

“Zaman değişir, asırlar değişir ama ruh değişmez. Nesiller değişse de kan aynı kandır, karakter aynı karakterdir. Malazgirt'te beyaz kefenini giyerek ‘Allah'ım İslam'ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız bırakma’ niyazıyla düşmana atılanların ruhu, şuuru ve karakteri bugün de ayaktadır.”

YÜRÜYÜŞÜMÜZ TÜRKİYE YÜZYILI'NA

“Bizim de yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır. Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde, aydınlığında inşallah bu yolu yürüyeceğiz. Yürümeye var mıyız? Hazır mıyız? Sultan Alparslan'ın emanetlerine layıkıyla sahip çıkacağız.”

Fitne odaklarına geçit vermeyiz

Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak nazlı hilalin gölgesinde buluşacaklarını dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “1071'den 2071'in Türkiye'sine uzanan ufuk çizgisindeki hedefleri bir olarak, iri olarak, kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyenlerle özellikle yapacağımız mücadeleyle gerçekleştireceğiz. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz.”

Malazgirt 2071 için yolumuzu aydınlatıyor

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın bir halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak da görmemiz gerekiyor. Malazgirt'e sahip çıkmak ise coşkulu programlarla birlikte Türkiye'yi kökleriyle, tarihiyle, değerleriyle en önemlisi de istikbaliyle buluşturmak suretiyle olur. İlhamını Malazgirt'ten alan, Sultan Alparslan'ı örnek alan TEKNOFEST gençliği bin yılın mirasçısı olarak Allah'a hamdolsun umutlarımızı yeşertiyor. Malazgirt Zaferi, inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesidir. Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz. Küfrün karanlığını özellikle ancak tek yürek olursak parçalarız.”

Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümünde Milli Mücadele'nin kahramanlarını andı. Erdoğan sosyal medya paylaşımında, "Makus talihimizi yenerek kendimize yeni bir gelecek inşa ettiğimiz tarihi ve önemli bir dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum" dedi.

Sadece askeri zafer değil tarihi miras

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Emine Erdoğan, “Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır. Sarsılmaz inanç ve cesaretle, çağları aşan bir medeniyetin temellerini atan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.

Tarih için hassas çalışma

Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın izini süren akademisyenler, kazılarda, altın ve bronz sikkeler ile savaşa ait ok ve mızrak uçları ortaya çıkardı. Akademisyenler, bu buluntuları laboratuvarda özenle temizleyerek kayıt altına alıyor.







