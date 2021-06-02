Maltepe'de çöp konteyneri kâbusu: Korkuyoruz mecburen arkamıza bakıyoruz



Maltepe Başıbüyük Mahallesi Medrese Çıkmazı Sokağı'ndaki çöp konteyneri rüzgar çıktığı zaman bir çok kez yokuş aşağı kaydı. Kayan konteyner bir çok kez araçlara çarparak hasar verdi. Konteyner en son geçtiğimiz gün kaydı. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, o anlar sokaktaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle sakinleri, çözüm olarak kaldırım taşlarını çöp konteynerinin tekerleklerinin önüne koyarak önlem aldı. Bunun kesin çözüm olmadığını dile getiren mahalle sakinleri, yeraltı çöp konteyneri talep etti.

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"ARKAMIZA BAKIYORUZ MECBUREN"

Konteyner aşağıya kayarken sokakta bulunan Osman Karacan "Çocuklar oynarken bir anda rüzgâr çıktı. Konteyner aşağıya kadar rüzgârın etkisiyle sürüklendi, duvara çarptı. Daha önceden de burada bir araba vardı, ona da vurdu. Biz taş getirdik. Beton döktük buraya. Korkuyoruz. Kendi arabam vardı. Koştum hemen vuracak diye. Mecbur arkamıza bakıyoruz. Arkamıza bakıyoruz mecburen" şeklinde konuştu.

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"RÜZGÂR ESİNCE ÇÖP KONTEYNERİNİ EVE Mİ GÖTÜRECEĞİZ?"

Erol Övenç ise, "Burada çoluk çocuk oynadığı zaman büyük bir tehlike. Yazın da sıcaklarda kokudan durulmuyor. Konteyner dışarıda olduğu sürece her daim kaymaya elverişli. Fırtınanın ne zaman çıkacağını meteoroloji haber veriyor ama biz ne yapabiliriz. Çöp konteynerini alıp eve mi götüreceğiz? Merdiven boşluğuna mı saklayacağız?" dedi.

FOTOĞRAF 20 Ataşehir'de akşam saatlerinde yol kenarındaki çöp konteynerinde büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede park halindeki arabalarda hasar oluştu. Patlama saat 20.00 sıralarında Fetih Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteynırında meydana geldi. Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlama çevrede paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın yaşandığı yere çıkan bütün sokaklar şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Patlamanın meydana geldiği noktada bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Patlama olduğu anda oradan geçen Mustafa Seyrek yaşananları; “Arkam dönük gidiyordum, işten eve geliyordum. Olay yerinden yaklaşık olarak yüz metre ilerideydim, çok büyük basınçlı bir patlama geldi. Kendimi o panikle yere attım resmen. Geri döndüğümde çok kalabalık vardı, biraz ilerde bekledim. Sonra polisler geldi, bu şekilde şeride aldılar. Yaralı yoktu ama çöp konteyneri paramparça olmuştu. Bir arabanın arkasında hasar vardı şeklinde anlattı. Ataşehir'de çöp konteynerinde meydana gelen patlama ile ilgili İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; “ Bugün saat 20.00 sıralarında Ataşehir ilçemiz Fetih Mahallesi Karaman Çiftlik Yolu caddesindeki bir çöp konteynerinde mahiyeti henüz tespit edilemeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde konteynerin yanında bulunan bir araçta çok küçük çapta maddi hasar oluşmuştur denildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Çöp konteynerı bomba gibi patladı, polis alarma geçti İstanbul Ataşehir'de meydana gelen çöp konteynerı patlaması polisi alarma geçirdi. Patlamada çöp kutusu paramparça olurken polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Ekipler, bomba atıldı iddiası üzerinde dururken patlama çevrede korku dolu anların yaşanmasına nenden oldu. BiP'te paylaş

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"ÇOCUKLAR KONTEYNERİN YAKININDA OYUN OYNUYOR"

Emrullah Çil de "Birkaç defa kaydı arabalara hasar verdi. Hiç bir zaman için bu konteyner yerinde durmuyor. Burada çocuk oynuyor. Mesela üzerine kayarsa konteyner çocuğa zarar verir ölebilir de yani" diye konuştu.