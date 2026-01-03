Maltepe'de otomobil motosiklete çarptı

Kaza, geçtiğimiz Eylül ayında saat 03:15 sıralarında Maltepe Küçükyalı D-100 Karayolu Kartal istikametinde meydana geldi. Avcılardan motosikletiyle Kartal'a doğru ilerleyen İ.Ş.'ye arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İ.Ş. yaralandı. Motosiklete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı. Kazayı görenler yaralı kadının yardımına koştu. Bir kamyonet şoförü ise başka bir kaza yaşanmaması için kamyoneti yaralı kadının yanına park etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.





'BİR İNSANIN CANI BU KADAR UCUZ OLMAMALI'

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.Ş., "Annemi ziyaretten dönüyordum. Küçükyalı Köprüsü'nde şeridimde ilerlerken arkamda bilmediğim bir araç motosikletime çarptı. Motorum perte çıktı. Ben yaralandım. Polis ekipleri 3 aydır iz sürüyor ama plaka belli olmadığı için şüpheliye ulaşamadı. Ben bu kişinin bulunmasını istiyorum. Bir insanın canı bu kadar ucuz olmamalı. Görenlerden yardım istiyorum. Bu kişiyi bulalım cezası neyse çeksin, ben orada ölebilirdim" dedi.





KAZA KAMERADA

Kaza anı mobese kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde seyir halinde olan motosiklete aynı yöndeki otomobilin arkadan çarparak kaçtığı ve motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu anlar yer alıyor.



























