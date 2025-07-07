Manavgat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

Alanya'dan Antalya yönüne seyreden Emre A. idaresindeki otomobil, Batı Side Köprülü Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler üzerinde bir süre sürüklenen otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Furkan K. ve Şemsi N. S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.