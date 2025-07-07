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Manavgat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

Manavgat'ta bariyerlere çarpan otomobil alev aldı: 2 yaralı

10:327/07/2025, Pazartesi
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bariyerlere çarpıp alev alarak yanan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Alanya'dan Antalya yönüne seyreden Emre A. idaresindeki otomobil, Batı Side Köprülü Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerler üzerinde bir süre sürüklenen otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Furkan K. ve Şemsi N. S. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, kazanın ardından tek şeritten kontrollü sağlanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.




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