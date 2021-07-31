Gündem Manavgattaki orman yangınında dördüncü gün Bir mahalle daha boşaltıldı
ANTALYA

Manavgat'taki orman yangınında dördüncü gün: Bir mahalle daha boşaltıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının büyümesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi. Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, 8 engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi.

Haber Merkezi AA
Manavgattaki orman yangını hızla yayılıyor: Bir mahalle daha boşaltıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mahalle daha tahliye edildi.

İlçede Gebece Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, 8 engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi. Ayrıca ekipler, sokakta buldukları bir kediyi de mama ile besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.

Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi'nde dün başlayan yangın, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar geldi.
Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi'nde dün başlayan yangın, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar geldi.

Ahmetler Mahallesi Muhtarı Şükrü Zor, yangının evlere doğru yaklaşması nedeniyle tahliye işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

AFAD ekipleriyle yaşlı vatandaşları evlerinden çıkartarak ilçe merkezine gönderdiklerini anlatan Zor, "Yangın mahallemize 10 kilometre uzaklıkta bir mesafede. Yaşlılarımızı, çocuklarımızı, hayvanlarımızı alıp gidiyoruz, evlerimizi geride bırakıyoruz." dedi.

Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi'nde dün başlayan yangın, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar geldi.
Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi'nde dün başlayan yangın, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar geldi.

AFAD gönüllülerinden Oğuzhan Yürük ise kriz masasının yönlendirmesiyle Manavgat'ın 40 kilometre yukarısındaki Ahmetler Mahallesi'nde çalışmalara başladıklarını belirtti. Yürük, mahallenin yüzden 90'nın tahliye edildiğini kaydetti.

Orman yangınlarından etkilenenlere 30 milyon liralık destek: Ödemeler başladı
GÜNDEM
Orman yangınlarından etkilenenlere 30 milyon liralık destek: Ödemeler başladı

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
GÜNDEM
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Fethiye'de orman yangını: Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz
GÜNDEM
Fethiye'de orman yangını: Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz

Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon
GÜNDEM
Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon
Abone Ol Google News
Tek tek sohbet etti

Tek tek sohbet etti

Erdoğan Manavgat'ta vatandaşlarla bir araya geldi.
Yüreğimiz sızlıyor

'Yüreğimiz sızlıyor'

​Kurtulmuş'tan Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti.
107 yangının98i kontrol altında

'107 yangının
98'i kontrol altında'

​Bakan Pakdemirli son durumu açıkladı.
Karaçam mı<br>zeytin ağacı mı?

Karaçam mı
zeytin ağacı mı?

​Uzmanlar uyardı: Yangın sonrası hemen fidan dikmek doğru değil.

Van'da sel felaketi

Van'da sel felaketi

Beş ev yıkıldı, insanlar suda sürüklendi.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

'Sıkı sıkıya kenetlenelim'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm vatandaşlara çağrı.
Ölü sayısı yükselişte

Ölü sayısı yükselişte

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine yapılacak yardımları tek tek açıkladı.
Randevusuz gelmeyin

Randevusuz gelmeyin

​Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için önemli çağrı.

11 hava aracı<br>daha gönderiyor

11 hava aracı
daha gönderiyor

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek verecek.

'Annen sana emanet'

'Annen sana emanet'

​Yangın şehidi Erdal Tovka'nın son sözleri.

​Havadan incelemelerde bulundu.
Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan Konya'da silahlı saldırıda öldürülen 7 kişinin ailesine taziye ziyareti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Konya'da öldürülen 7 kişinin ailesini ziyaret etti. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Acımız çok büyük. Olayı duyduğumuz andan itibaren hepimizin ciğerleri yanıyor. Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Büyük bir katliam, büyük bir acı, büyük bir insanlık dışı vahşetle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Suçlu ve faillerin en kısa sürede ortaya çıkacağını belirten Kurtulmuş, "Bizim 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın her birisi için Türkiye'nin her karış toprağı kendi ilidir, kendi memleketidir, kendi vatanıdır." dedi.
Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
Gündem

Muğla'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım
Gündem

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldı. Vatandaşlar Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tepkisini dile getiren vatandaşlar, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım!" şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.