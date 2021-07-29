Gündem Manavgat Devlet Hastanesindeki 10 entübe hasta tedbir amaçlı sevk edildi
ANTALYA

Manavgat Devlet Hastanesindeki 10 entübe hasta tedbir amaçlı sevk edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını sebebiyle, Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki 10 entübe hastanın tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Manavgattaki yangında son durum: Devlet Hastanesindeki 10 entübe hasta tedbir amaçlı sevk edildi
Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki 10 entübe hastanın tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını sebebiyle, Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki 10 entübe hastanın tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamada, "Manavgat Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde entübe durumunda olan 10 hasta tedbir amaçlı başka hastaneye nakledilmiştir. Manavgat Devlet Hastanesi yangınla alakalı herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya değildir. Hizmetine devam etmektedir." denildi.

Manavgat'taki yangına müdahalede insansız helikopter de kullanılıyor
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Manavgat'ta yürekler de yandı: Antalya tarihinin en büyük ikinci felaketini yaşıyor
FOTOĞRAF 11
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Türkiye dün öğle saatlerinde turizm cenneti Antalya Manavgat'tan gelen son dakika felaket haberiyle sarsıldı.
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Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durduruldu, söndürme çalışmalarına karadan devam ediliyor.
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında, Kalemler Mahallesi’nde yanan evini görmeye gelen bir kadın, içeride hala yanan ve dumanı tüten evinin durumunu telefonla bir tanıdığına anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
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Talihsiz kadın gözyaşları içinde, Böyle iş mi olur Allah'ım? Böyle acı mı olur Allah'ım? Daha yanıyor, kalmamış bir şey, ne yapacağız? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Nerede kalacağız? Nerede kalacağız? Dayanılır mı buna? Yavrumun çeyizleri, ciğerlerimin çeyizleri yandı dedi.
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Kalemler Mahallesi’nde birçok ev yangın nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelirken, birçok evin tarihi taş ev olduğu görüldü.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Akseki'de bir vatandaşın hayatını kaybettiğini ve Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını açıkladı.
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Manavgat'ta yürekler de yandı: Antalya tarihinin en büyük ikinci felaketini yaşıyor
Türkiye dün öğle saatlerinde turizm cenneti Antalya Manavgat'tan gelen son dakika felaket haberiyle sarsıldı. Evrenseki'de başlayan ve Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Yavrudoğan mahallelerine sıçrayan yangın, yerleşim yerlerine de sirayet etti. Bir vatandaş yangın nedeniyle hayatını kaybetti.


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